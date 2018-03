Gegevens 50 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers gelekt

Het omstreden databedrijf Cambridge Analytica maakte vanaf 2014 de gegevens van in totaal zo’n vijftig miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers buit. Daarmee kon het bedrijf het stemgedrag van kiezers voorspellen en beïnvloeden om Donald Trump verkozen te krijgen tot president in de aanloop naar de verkiezingen van 2016. Het gaat om een van de grootste gegevenslekken van Facebookgebruikers ooit.

Dat blijkt uit onderzoek van The Observer en The New York Times dit weekend. Miljardair Robert Mercer, een van de grootste Republikeinse geldschieters, financierde Cambridge Analytica met ongeveer 15 miljoen dollar (12,2 miljoen euro). Het bedrijf werd geleid door Steve Bannon, die later een van de belangrijkste adviseurs van Trump zou worden.

Het is al langer bekend dat het databedrijf gegevens verzamelde om politieke programma’s na te jagen, maar nu is meer duidelijk over de schaal waarop dit is gebeurd. Facebook maakte zaterdag bekend Cambridge Analytica te hebben geblokkeerd van het platform omdat het in 2015 verkregen gegevens niet had gewist, wat in strijd is met de voorwaarden van Facebook. Ook bij het Brexit-referendum lukte het Cambridge Analytica om op die manier doelgericht Britse stemmers te bereiken met politieke advertenties.

Cambridge Analytica en AggregateIQ zijn in handen van de miljardair Robert Mercer: Hoe Amerikaanse miljonairs het Brexit-referendum beïnvloedden

‘Bedrijf richtte zich op innerlijke demonen van stemmers’

Klokkenluider Christopher Wylie, die met het databedrijf werkte aan het verkrijgen van de gegevens, zegt dat deze zonder toestemming van de gebruikers werden verzameld. Daarmee kon een systeem opgezet worden om profielen te schetsen van Amerikanen en met gepersonaliseerde advertenties online te beïnvloeden. De 28-jarige Wylie zegt tegen The Observer:

“We hebben Facebook geëxploiteerd om de profielen van miljoenen mensen te verzamelen. Daarmee bouwden we modellen waarmee we konden uitbuiten wat we wisten en hun innerlijke demonen konden raken. Dat was de basis van het hele bedrijf.”

De informatie werd verzameld met een app ‘thisisyourdigitallife’. Zo’n 270.000 gebruikers kregen betaald om een persoonlijkheidstest te doen en in te stemmen met het gebruik van hun Facebookgegevens. Daarmee kon vervolgens ook informatie ingewonnen worden van vrienden van deze gebruikers.

Onderzoek naar databedrijf

Cambridge Analytica ontkende recent nog Facebookgegevens te hebben verkregen op deze manier, maar geeft dit nu in een verklaring tegenover The New York Times wel toe. Tegelijkertijd zegt het bedrijf dat de gegevens direct overhandigd zijn toen duidelijk werd dat geen toestemming was gegeven om deze te delen. Een advocaat van Bannon ontkent dat de strateeg kennis had van de praktijk.

Uit documenten blijkt dat Facebook al eind 2015 afwist van het gegevenslek. Het bedrijf zou vervolgens niet genoeg gedaan hebben om gebruikers te waarschuwen en de gegevens terug te krijgen. Volgens The New York Times zijn bepaalde data nog steeds online te vinden. Meerdere Congresleden hebben kritisch gereageerd en eisen uitleg van Facebook. De openbaar aanklager van de staat Massachusetts doet onderzoek naar zaak.

Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentverkiezingen, heeft Cambridge Analytica eerder al gevraagd om e-mailverkeer met het campagneteam van Trump te overhandigen.