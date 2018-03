PvdA in Utrecht wil nóg een onderzoek naar Uithoflijn

In een nieuw spoeddebat over de Uithoflijn, ditmaal in de Provinciale Staten, zal de PvdA maandag vragen om nóg een onderzoek naar de uit de hand gelopen aanleg van de trambaan. De PvdA wil dat de Randstedelijke Rekenkamer zich buigt over de extra kosten en gang van zaken bij de aanleg van het 8 kilometer lange spoor van Utrecht Centraal naar de universiteitswijk.

Het zou het vierde aangekondigde onderzoek naar de Uithoflijn zijn naar aanleiding van twee publicaties in NRC. Die hadden ook twee spoeddebatten tot gevolg. Eerder besliste de Utrechtse gemeenteraad, de andere partner in de aanleg, tot een onderzoek door de Utrechtse Rekenkamer. Daarnaast kondigde provincie-accountant EY aan de financiën van de Uithoflijn en de consequenties daarvan voor de jaarrekening van de provincie nader te gaan onderzoeken. EY wil de jaarrekening tot die tijd niet goedkeuren.

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat ook de provincie een nieuw onderzoek doet naar een melding van een vermoeden misstand door een oud-medewerker van het projectbureau Uithoflijn.

EY had aangedrongen op dit onderzoek, omdat het ontevreden was over de manier waarop de provincie de kwestie had afgehandeld. De melding draait om mogelijke belangenverstrengeling tussen aannemer BAM en de provinciedirecteur – die in het verleden voor BAM werkte.