Dijkhoff: bankiers moeten terugbetalen als het fout gaat

Wanneer een bank in de problemen komt moeten bankiers hun bonus en een deel van hun salaris terugbetalen. Dat zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in het programma WNL Op Zondag.

Dijkhoff reageerde daarmee op het nieuws van eerder deze week toen ING bekendmaakte het omstreden voorstel voor de salarisverhoging van topman Ralph Hamers in te trekken. Hamers zou een loonsverhoging krijgen van 50 procent tot ruim 3 miljoen euro.

Dijkhoff zei zondag dat hij er geen voorstander van is dat de overheid ingrijpt bij private ondernemingen door te zeggen “je mag niet meer dan dit of dat verdienen”. Wat de fractievoorzitter wel wil is dat wanneer het misgaat bij banken dat ze daar zelf voor moeten opdraaien:

“Als het fout gaat vind ik dat je met terugwerkende kracht moet zeggen tegen bestuurders: betaal je salaris maar terug. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Dijkhoff is wel van mening dat bankiers een basissalaris over mogen houden. “Misschien hetzelfde als een premier bijvoorbeeld.” Momenteel verdient Hamers al een veelvoud van een premierssalaris.

Als de loonsverhoging naar 3 miljoen euro per jaar van Hamers doorgegaan zou zijn, zou hij de best betaalde bankier van Nederland worden. Eerder liet de bank nog weten dat de verhoging noodzakelijk was omdat Hamers te weinig verdiende in vergelijking met andere Europese banken. De bank vergeleek daarbij het salaris van Hamers met de topsalarissen bij andere bedrijven in de Euro Stoxx 50, de index met de belangrijkste vijftig aandelen in de eurozone.