AZ in blessuretijd langs FC Groningen

AZ heeft zondag zijn derde plek op de ranglijst verstevigd door een nipte overwinning op FC Groningen. De Alkmaarse club won in eigen stadion met 3-2.

AZ opende de score pas in de 53ste minuut. Het was Jonas Svensson de de 1-0 maakte en Guus Til verdubbelde de score, maar daarna kwam Groningen terug in de wedstrijd via treffers van Tom van Weert en Ritsu Doan.

Lange tijd leek het op een gelijkspel uit te monden, maar Alireza Jahanbakhsh bezorgde de Alkmaarders diep in blessuretijd met een kopbal alsnog de drie punten.

Andere wedstrijden

Verder staan deze zondag nog drie wedstrijden in de eredivisie op het programma. NAC-Roda is al begonnen evenals Sparta-Ajax. Later op de middag treffen ook PEC Zwolle en Feyenoord elkaar nog. Die wedstrijd begint om 16.45 uur.