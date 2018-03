Zeker zestien doden na kapseizen migrantenboot

Bij het kapseizen van een kleine boot in de Egeïsche Zee tussen Turkije en Griekenland zijn zaterdag zeker zestien migranten om het leven gekomen. Onder hen waren minstens vijf kinderen. Dat heeft de Griekse kustwacht bevestigd, meldt persbureau Reuters.

Het incident had plaats in de buurt van het Griekse eiland Agathonisi, dat vlak bij de Turkse kust ligt. Het was niet direct bekend welke nationaliteit de slachtoffers hadden.

Dodelijkste ongeluk in maanden

Het was het dodelijkste ongeluk op de Egeïsche Zee in maanden. De Griekse autoriteiten gaan ervan uit dat er in totaal 22 mensen op de boot zaten. De kustwacht speurt de wateren af op zoek naar overlevenden.

In 2015 waagden nog honderdduizenden vluchtelingen de oversteek van Turkije naar Griekenland. Honderden mensen haalden het niet en verdronken. Na een akkoord tussen de Europese Unie en de Turkse regering in 2016, de zogeheten ‘Turkije-deal’, daalde het aantal migranten dat via de Egeïsche Zee Europa binnenkwam drastisch. Volgens het akkoord wordt iedere migrant die in Griekenland arriveert teruggestuurd naar Turkije, tenzij hij of zij in aanmerking komt voor asiel.