Verdachte aangehouden voor moord op crimineel Cor van Hout

De politie heeft vrijdagmiddag de Amsterdamse crimineel Sjaak B. gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout. De aanhouding werd verricht na een getuigenis van Astrid Holleeder eerder op de dag in het proces tegen haar broer Willem Holleeder. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens Astrid zou B. de rode motor hebben bestuurd die bij de liquidatie van Van Hout in 2003 werd gebruikt. Ze baseerde zich daarbij op een gesprek met Willem, waarin hij bekende dat B. een van de twee moordenaars is. Een geheime opname van dat gesprek heeft Astrid vrijdag aan het Openbaar Ministerie overhandigd, aldus de krant.

jmeeus12 Jan Meeus Astrid #Holleeder vertelt nu dat ze zeer terughoudend is geweest met het noemen van namen omdat ze tot voor kort niet beveiligd werden. Ze wil nu de naam gaan noemen van de man die op de rode motor reed bij de moord op Cor van Hout. Dat is volgens Astrid #Holleeder Sjaak B. 16 maart 2018 @ 09:07 Volgen

Naast Sjaak B. zat volgens Astrid ook Jesse R. op de motor. R. werd tijdens het grote Passage-proces in hoger beroep tot levenslang veroordeeld vanwege verschillende liquidaties. Volgens het gerechtshof zou hij onder meer een rol hebben gespeeld in de moord op pandjesbaas Kees Houtman (2005) en kroegeigenaar Thomas van der Bijl (2006).

5,5 jaar cel

De 47-jarige B. is eerder al in beeld geweest bij de moord op Van Hout, die getrouwd was met Holleeders andere zus Sonja. Tot een vervolging voor moord is het tot dusver niet gekomen. Wel kreeg B. in het Passage-proces een celstraf van 5,5 jaar opgelegd vanwege het bezit en de handel in vuurwapens.

Sjaak B. werd in 2015 zelf slachtoffer van een moordaanslag. Tijdens een bezoek aan een restaurant in Panama-Stad werd de Nederlander van achter door zijn hoofd geschoten. Die aanval overleefde hij. B. zat eerder een celstraf van 8 jaar uit vanwege doodslag.