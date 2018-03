PSV verslaat VVV Venlo, Twente - Willem II eindigt in gelijkspel

PSV kon vandaag trots het veld verlaten na een 3-0 overwinning op VVV Venlo. In Enschede wist FC Twente opnieuw geen winst te pakken, toen een match tegen Willem II eindigde in 2-2.

PSV - VVV Venlo: 3-0

In Eindhoven leek de wedstrijd tegen VVV Venlo wat tam te beginnen, met een eerste helft zonder al te veel kansen. Na de rust besloot PSV er de beuk in te gooien. Aanvankelijk wist de Limburgse ploeg nog veel kansen van de thuisclub te keren, totdat VVV-spits Seuntjens na een duw voor de tweede keer geel kreeg en het veld moest verlaten.

Hierna ging het hard. In het laatste halfuur scoorden de Eindhovenaren drie keer. Dat gebeurde twee keer op conto van Van Ginkel - waarvan een keer vanaf de penaltystip - en eenmaal door Lozano.

Door de overwinning breidt PSV zijn voorsprong op Ajax uit van zeven naar tien punten. De Amsterdammers hebben zondag de kans om weer dichter bij de koploper te komen, wanneer zij het in Rotterdam opnemen tegen Sparta.

FC Twente - Willem II: 2-2

Al in de tweede minuut kreeg Willem II-speler Rienstra de kans om de openingsgoal te maken, maar doordat hij de bal niet goed raakte ging die langs het doel. Dit werd twaalf minuten later goed gemaakt, toen Tsimikas de 1-0 maakte voor de uitploeg.

Hierop ontstond onvrede bij de Twente-supporters. Zij gooiden rode pepers op het veld en hielden spandoeken omhoog met teksten als ‘Steek die pepers in je reet en bespaar ons degradatieleed’ en ‘Door schijtbakkenvoetbal staan we 17de’.

Nog voor rust scoorden de Enschedeërs de gelijkmaker, toen Thomas Lam een vrije trap van Maher binnen kopte. Na de rust kregen beide ploegen nog veel kansen, die ook werden benut. Topscorer Sol zette met een goal uit een formidabele voorzet van Tsimikas Willem II weer op voorsprong. In de 87e minuut maakte Peet Bijen de 2-2, wat ook de eindstand zou worden.

Door de uitslag blijven Willem II en FC Twente staan waar ze stonden in het klassement: respectievelijk vijftiende en zeventiende.

Vitesse - Heracles Almelo: 0-0

Een saai duel in Arnhem eindigde zoals het begon. Een tegenvaller voor Vitesse, dat na de vernederende nederlaag van vorige week tegen FC Utecht (5-1) wat goed te maken had: het zwaarste verlies in zes jaar.

Aanvankelijk had Vitesse meer kansen dan de bezoekers, maar dit vertaalde zich niet in een openingstreffer. Bijna zette Navarone Foor de thuisploeg op voorsprong, maar de Almelose doelman haalde het schot van de lijn.

Door het gelijkspel blijft Vitesse op de zesde plek staan en Heracles op de negende.