Rusland zet 23 Britse diplomaten uit

In reactie op het uitzetten van 23 Russische diplomaten door het Verenigd Koninkrijk afgelopen woensdag, zet Rusland 23 Britse diplomaten uit. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag aan de Britse ambassadeur Laurie Bristow gezegd. De diplomaten moeten binnen een week het land verlaten. Dat er Britse diplomaten zouden worden uitgezet was donderdag al aangekondigd door de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Moskou heeft ook besloten om de toestemming in te trekken voor de opening van het Britse consulaat in St. Petersburg. De Russische afdeling van de British Council, een internationale organisatie die de uitwisseling van onderwijs en cultuur stimuleert tussen Britten en andere landen, wordt eveneens gesloten. In een reactie zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Reuters dat deze actie van Russische zijde werd verwacht en dat de nationale veiligheidsraad volgende week bijeenkomt om vervolgstappen te bespreken.

De Britse premier May zette woensdag 23 Russische diplomaten uit omdat het Verenigd Koninkrijk Rusland verantwoordelijk houdt voor de gifgasaanval begin maart op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Beiden liggen nog steeds in coma. De Britten hadden Rusland een ultimatum gegeven om te verklaren hoe Skripal op Britse bodem vergiftigd kon worden met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok. De Russen ontkennen tot nu toe elke betrokkenheid bij de zaak.

Het bestaan van zenuwgas novitsjok is door veiligheidsdiensten jarenlang ontkend om het verdrag tegen chemische wapens niet in gevaar te brengen: ‘Onbekende’ nieuwkomer novitsjok was allang bekend

Downing Street denkt dat Poetin zelf de aanslag verordonneerde

Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zei vrijdag dat het “overweldigend waarschijnlijk” is dat de Russische president Vladimir Poetin zelf opdracht heeft gegeven tot de gifgasaanslag. Behalve de uitwijzing van de Russische diplomaten is ook een uitnodiging aan de Russische minister Lavrov ingetrokken en al het overleg op hoog bilateraal niveau met Rusland opgeschort. Ook zal de Britse regering en de Britse koninklijke familie het WK-voetbal in Rusland aankomende zomer niet bijwonen.

De 66-jarige Skripal werkte bij de Russische militaire inlichtingendienst GROe en werd in 2006 veroordeeld tot dertien 13 jaar cel wegens het verkopen van geheime informatie aan de Britten. Na een gevangenenruil in 2010 met in het Westen opgepakte Russische spionnen woonde hij in de Britse stad Salisbury waar hij ogenschijnlijk een rustig leven leidde. Naar verluidt zou hij echter nog steeds advies hebben gegeven aan de Britse inlichtingendienst MI6.