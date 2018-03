Recordaantal mensen overleden in derde week februari

De vrieskou in de derde week van februari, waarbij temperaturen tot min 7 bereikten, heeft geleid tot het hoogste aantal sterfgevallen van deze winter. Er stierven die week 3.887 Nederlanders, bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het waren vooral ouderen die overleden.

Volgens de hoofddemograaf van het CBS Jan Latten is de sterfte vooral te wijten aan een combinatie van de extreme kou in die week, de griepepidemie die sinds januari in het land heerst en de vergrijzing. Alleen tijdens de Hongerwinter in januari 1945 overleden er meer mensen, vertelt Latten in het Algemeen Dagblad.

Tegenover NRC nuanceert het CBS deze vergelijking enigszins: de Nederlandse bevolking groeit natuurlijk ook ieder jaar. Dus in absolute cijfers klopt het, maar voor een correcte vergelijking zou je eigenlijk moeten kijken naar het aantal sterfgevallen per duizend inwoners en die over de jaren vergelijken.

De afgelopen winter stierven er wekelijks meer mensen dan in de jaren tussen 2011 en 2016 waarin Nederland vrij milde winters kende. Aangezien de griepgolf dit jaar later inzette dan vorig jaar, verwacht Latten dat de golf van het aantal sterfgevallen nog meer zal toenemen. Het CBS zegt in de krant te verwachten dat er ook komende jaren nog meer mensen zullen overlijden, alleen al vanwege de vergrijzing, en verwacht daarom ook nog meer sterftepieken te gaan zien in de zomer en winter.

De sterfte ligt met name hoog onder de ouderen. Vorig jaar overleden er over het hele jaar ruim 84.000 mensen ouder dan tachtig en ruim 44.000 mensen in de leeftijdscategorie van 65-80 jaar, op een totaal van meer dan 150.000 mensen. Ouderen zijn traditioneel vatbaarder voor extreme kou, hitte en griep.