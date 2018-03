Nibali wint Milaan-Sanremo

De Italiaan Vincento Nibali heeft zaterdag de eerste wielerklassieker van 2018, de Milaan-Sanremo, op zijn naam geschreven. De Bahrein-Merida-rijder zoefde met een tijd van 7:18:43 over de finishlijn. De overige twee podiumplaatsen bij ‘La Primavera’ waren voor de Australiër Caleb Ewan en de Fransman Arnaud Démare.

Het is de eerste keer in twaalf jaar tijd, sinds de zege van Filippo Pozzato, dat een Italiaan de 294 kilometer lang klassieker wint. Al rap ontstond er een kopgroep van negen renners, onder wie Dennis van Winden, die enkele uren de leiding wist te houden. De tocht eindigt met twee klimmetjes, waar het negental het moest ontgelden.

Bij de laatste berg, de Poggio, werd Nibali aangevallen door Krists Neilands. Hierop zette de Italiaan de counter in en ging er alleen vandoor. Nibali kwam als eerste de eindstreep over, gevolgd door Ewan en Démare die als eerste twee van een pelotonsprint de finishlijn aantikten.

Degenkolb

Grote afwezige zaterdag was Trek-renner John Degenkolb, die de race in 2015 nog won. De Duitser moest verstek laten gaan wegens ziekte. Vorige week moest hij al opgeven bij Parijs-Nice door bronchitis.

De Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo, eveneens van Trek, moest zich ook afmelden, wegens een knieblessure. De Duitser en Italiaan werden vervangen door Boy van Poppel en Kiel Reijen.

Dumoulin

Van tevoren was er onduidelijkheid of de Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin wel kon opstappen voor Milaan-Sanremo. Eerder deze maand maakte hij een flinke smak tijdens het sporten. Zaterdag was hij echter voldoende hersteld om weer deel te nemen.