Ingenieur meldde voor instorting scheuren in brug Miami

De ingenieur, die de donderdag ingestorte brug in Miami heeft ontworpen, heeft twee dagen voor de instorting gemeld dat er scheuren in de brug zaten. Dat blijkt uit een verklaring van de vervoersdienst Florida Department of Transportation (FDOT) die vrijdagnacht is vrijgegeven. Ingenieur Denney Pate had een voicemailbericht achtergelaten op de telefoon van de vervoersdienst. Maar omdat de werknemer die dag niet aanwezig was, werd het bericht pas de dag na het ongeluk gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker zes mensen om het leven en raakten acht anderen gewond.

In de verklaring is het transcript van de voicemail gepubliceerd. Pate, die ook vicepresident is van de verantwoordelijke aannemer Figg, zegt in de voicemail dat er “enkele scheuren” zijn waargenomen, maar ook dat het er geen gevaar voor de veiligheid was:

“Dus, eh, we hebben er even naar gekeken. Uiteraard moeten er wat reparaties plaatsvinden of wat er ook moet gebeuren, maar vanuit het oogpunt van de veiligheid zien we geen problemen dus daar zijn we niet bezorgd over. Natuurlijk zijn de scheuren niet goed en moet er wat aan gebeuren om dat te repareren.”

Bij het instorten van de 950 ton zware brug werden acht auto’s bedolven onder het puin. De 53 meter lange brug was zaterdag geplaatst, maar was nog niet af. De voetgangersbrug werd over een van de drukste straten van de stad heen gebouwd waardoor studenten van de Florida International University (FIU) veilig de weg met acht rijbanen over konden steken. Het project kostte ruim 11 miljoen euro.

FDOT: verantwoordelijkheid ligt bij ontwerpteam

De verklaring werd gepubliceerd nadat de senator van de staat Florida Bill Nelson, de vervoersdienst en de minister van Vervoer Elaine Chao had gevraagd om alle documenten met betrekking tot het ontwerp, constructie en de veiligheid van de brug te openbaren, en zo duidelijkheid te krijgen wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk. “Als iemand nalatig is geweest, en bijgedragen heeft aan deze tragedie, moet degene verantwoording afleggen”, zo schrijft Nelson aan de minister.

In de verklaring zegt de FDOT dat de verantwoordelijkheid van de brug “volledig ligt bij het ontwerpteam van de universiteit en de aannemer”. De vervoersdienst kreeg het verzoek om twee rijbanen te sluiten tijdens de plaatsing van de brug, “niet om de hele weg af te sluiten”:

“De aannemer Figg noch een lid van het FIU-ontwerpteam heeft ooit melding gemaakt van gevaren voor de veiligheid. Evenmin hebben beiden ooit de FDOT op de hoogte gebracht over risico’s dat de voetgangersbrug kon instorten.”

Het ongeluk wordt onderzocht door de politie en de National Transportation Safety Board (NTSB), de Amerikaanse onderzoeksraad voor verkeersveiligheid.