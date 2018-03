Gapende beloningskloof bij Britse zakenbanken

Bij de Britse tak van de zakenbank Goldman Sachs International verdienen vrouwen 56 procent minder per uur dan mannen. Dat maakte de bank vrijdag bekend. Daarmee is de beloningskloof bij de bank een van de grootste in het Verenigd Koninkrijk. Goldman Sachs kwam dicht in de buurt bij HSBC, de grootste Britse bank, die een dag eerder ook al zulke cijfers publiceerde. Daar verdienen vrouwen maar liefst 59 procent minder dan mannen.

In Groot-Brittannië regent het deze maand getallen over de beloningskloof. Nieuwe wetgeving verplicht grotere bedrijven om openbaar te maken hoeveel mannen en vrouwen verdienen. Het is, schrijft het Britse Office for National Statistics, „een poging om het bewustzijn te vergroten en gelijkwaardiger te belonen”. De wet geldt voor alle Britse bedrijven, overheidsorganisaties en stichtingen met minstens 250 werknemers – in totaal zo’n 9.000 organisaties.

De deadline is over twee à drie weken (afhankelijk van het type organisatie), maar nu al hebben veel bedrijven hun cijfers over de gender gap opgetekend. Afgelopen dinsdag stond de teller op 2.020 bedrijven, mat de Britse krant The Guardian.

Bij driekwart van die bedrijven winnen mannen het qua salaris van de vrouwen. Doorgaans ligt het gemiddelde uurloon van vrouwen 10 à 30 procent lager dan van mannen.

De banken Goldman Sachs International (GSI) en HSBC behoren dus tot de werkgevers waar vrouwen de magerste lonen ontvangen. HSBC meldde tot nog toe de grootste gender gap in de financiële sector. Ook bij de zakenbanken van Barclays en UBS is de beloningskloof breed. Volgens Goldman Sachs komt het doordat er relatief weinig vrouwen in hoge posities werken. Vrouwen bij GSI ontvangen ook 72 procent minder bonussen.

Middenmoot

Dat het Verenigd Koninkrijk een loonkloof kent, komt niet als een verrassing. In alle 35 landen die economisch samenwerken in de OESO is het mediane loon van een vrouw lager dan van een man, bleek in oktober uit een rapport. De gemiddelde loonkloof ligt in de OESO op bijna 15 procent. Daar is de afgelopen zeven jaar nauwelijks iets aan veranderd. Nederland zit met 14,1 procent (volgens de OESO-cijfers) in de middenmoot. Het Verenigd Koninkrijk zit iets hoger: 17,1 procent.

Een belangrijke oorzaak is dat driekwart van de Nederlandse vrouwen in deeltijd werkt en minder carrière maakt. Maar ook als er rekening gehouden wordt met leeftijd, opleiding, ervaring en het type werk blijft er een kloof bestaan, stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek vast. Dan is er nog altijd een verschil in loon van 7 procent in het bedrijfsleven.

In Britse cijfers over de gender gap valt op: één op zeven bedrijven betaalt vrouwen beter dan mannen. De Britse tak van autofabriek Toyota Motor Manufacturing kwam deze week in het nieuws. De vrouwen krijgen er 8 procent meer loon en 26 procent meer bonus. Reden: de „inclusieve werkomgeving”, aldus Toyota. Hoeveel vrouwen in de autofabriek werken, hoefde niet gemeld te worden.