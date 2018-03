Facebook blokkeert omstreden databedrijf tijdelijk toegang

Facebook heeft het Britse Strategic Communication Laboratories (SCL), een omstreden databedrijf dat betrokken was bij de presidentscampagne van Trump, voorlopig geblokkeerd van het gebruik van het sociaal platform. Volgens een verklaring die Facebook zaterdag publiceerde heeft het bedrijf, in de VS bekend als Cambridge Analytica, in 2015 verkregen data niet gewist. Dat is in strijd met Facebooks beleid en voorwaarden, zo zegt Facebook in de verklaring.

boztank Boz They certified deleting user data they received from an app developer in 2015 but we have since learned that not all of it may have been removed. This is a clear violation of our policies and terms of service. 17 maart 2018 @ 01:13 Volgen

De aanleiding tot de blokkade ligt in 2015 toen Aleksandr Kogan, onderzoeker psychologie aan de universiteit van Cambridge, de app ‘thisisyourdigitallife’ had ontwikkeld. De app zou volgens The Verge sociaal gedrag van gebruikers voorspellen, en werd door 270.000 mensen gedownload. Inloggen kon via je Facebookaccount. Kogan speelde volgens Facebook de verkregen data door aan SCL/Cambridge Analytica en een ander bedrijf met de naam Eunoia Technologies.

Cambridge Analytica en AggregateIQ zijn in handen van de miljardair Robert Mercer: Hoe Amerikaanse miljonairs het Brexit-referendum beïnvloedden

Omdat dit in strijd was met de regels van Facebook, verwijderde het sociale media platform de app. SCL/Cambridge Analytica en Eunoia Technologies zouden hebben toegezegd de vergaarde data te verwijderen. Maar volgens Facebook is recent gebleken dat dit niet het geval is geweest. Het social media platform zegt de zaak te onderzoeken en tot die tijd de twee bedrijven de toegang te blokkeren tot het eigen account. Hierdoor kan de onderneming ook geen advertenties kopen of de Facebookpagina van klanten beheren.

Veel politieke campagnes leunen op data-analyse

Data-analysebedrijven worden tegenwoordig veel gebruikt in politieke campagnes. Zowel de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton als Donald Trump gebruikten big data om op basis hiervan beslissingen te nemen over de campagne, bijvoorbeeld om te bepalen welke onderwerpen kiezers aanspreken. Cambridge Analytica werd in de laatste fase van Trumps presidentscampagne ingeschakeld.

De zwakke plek bij het gebruik van kiezersdata is als je kiezers sociaal wenselijke antwoorden geven : Vertrouwde Hillary teveel op big data?

Dergelijke bedrijven kunnen door de grote hoeveelheden data te analyseren ook specifieke groepen kiezers op Facebook aanspreken. Cambridge Analytica heeft naar eigen zeggen op die manier ook een grote rol gespeeld bij de beïnvloeding van de uitslag van het Brexit-referendum.

Facebook, dat zelf beschikt over een enorme hoeveelheid persoonlijke data, zegt dit soort gegevens nooit aan derden te verkopen, maar adverteerders specifieke doelgroepen aan te kunnen bieden op grond van gegevens van Facebookgebruikers. Niettemin is het verschillende keren op de vingers getikt door privacywaakhonden in Duitsland en vorige week in het Verenigd Koninkrijk en Spanje voor het delen van persoonlijke gegevens van WhatsApp met het moederbedrijf Facebook. In februari veroordeelde een Belgische rechter Facebook nog voor het overtreden van de privacywet door het surfgedrag van internetgebruikers te registreren.