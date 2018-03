Dichter en schrijver F. Starik (59) overleden

Schrijver en dichter F. Starik is afgelopen vrijdag overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn uitgever Nieuw Amsterdam zaterdag bekendgemaakt. Starik, pseudoniem van Frank van der Möhlen, is 59 jaar geworden.

Starik schreef drie romans en meer dan tien dichtbundels. Hij was bekend om zijn levendige van humor doorspekte poëtische performances. Hij was van 2010 tot 2011 stadsdichter van Amsterdam.

Starik debuteerde in 1974 op 16-jarige leeftijd met de bundel Mot, of de neerslag van de twijfel, uitgegeven in eigen beheer. Pas dertien jaar later volgde een tweede bundel, Nepvuur, ditmaal wel bij een uitgever: het Haarlemse In de Knipscheer. In de tussentijd focuste Starik zich op dat waarvoor hij gestuurd had: fotografie.

Eenzame uitvaarten

De dichter verwierf na 2002 meer bekendheid, toen hij in Amsterdam het dichterscollectief Poule des Doods oprichtte. Dit poëtische gezelschap zorgt voor gedichten die worden voorgelezen bij de uitvaart van overledenen zonder nabestaanden of vrienden, vaak aangeduid als ‘eenzame uitvaarten’. Stariks Twitter-biografie ten tijde van zijn overleden was ‘dichter bij de dood, steeds dichter’.

Stariks laatste bundel, STAAT, verscheen in 2015. Hij was vaak te zien bij poëzie-evenementen als de Nacht van de Poëzie, maar ook op Oerol en Lowlands. Starik stond afgelopen zondag nog op de planken op het Schotse festival StAnza.

Meerdere schrijvers spraken zaterdagavond condoleances uit via social media:

Optreden

Op de Nacht van de Poëzie in 2016 gaf Starik één van zijn kenmerkende, energieke en geestige optredens, met onder meer een onvergetelijk gedicht over gras:



Starik had een relatie met dichteres Vrouwkje Tuinman. Hij laat één zoon na.