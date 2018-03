Zoenposters toch in Amsterdam – maar niet van gemeentewege

Femmes for Freedom

Amsterdam krijgt toch een postercampagne van zoenende stelletjes, zoals Rotterdam die vorig jaar had. Het gaat om een campagne voor vrije partnerkeuze. Onder het motto ‘Celebrate Love’ worden beelden getoond van in totaal acht liefkozende stellen, onder wie een Turks-Nederlandse man die een witte man zoent, twee mannen van Arabische komaf, een Joodse vrouw met een niet-Joodse man. Maandag worden de eerste posters opgehangen in de stad.

„Het was een hele bevalling”, zegt initiatiefnemer Shirin Musa, directeur van de vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom. Daarmee doelt ze ook op de laatste twee gesprekken die met de gemeente Amsterdam heeft gevoerd over steun aan de campagne. Musa voelde „positieve vibes” in die besprekingen, en kreeg naar eigen zeggen „reële budgetten” voorgespiegeld. Maar vorige maand werd ze overvallen door een brief van waarnemend burgemeester Jozias, die raad schreef dat de gemeente niet zou bijdragen omdat de voorgelegde begroting te hoog was. Volgens Musa werd dat bedrag in de brief „niet helemaal eerlijk voorgesteld. Het was geen 40.000 euro, zoals daar werd opgeteld, maar 25.280. De campagne in Rotterdam heeft meer dan een ton gekost.”

De Amsterdamse aarzeling valt moeilijk los te zien van de discussies die ontstonden nadat de posters in Rotterdam werden opgehangen onder het motto ‘In Nederland kies je je partner zelf’. Ze werden door politieke partij Nida en moslimorganisatie SPIOR voorgesteld als specifiek gericht tegen moslims. Op het stadhuis zou Musa te horen hebben gekregen dat haar project daarom „te heftig” was – wat Van Aartsen in zijn brief weersprak. Ook in andere steden liep de discussie langs deze lijnen. Tijdens een vergadering van de raadscommissie diversiteit in Haarlem zei wethouder Jur Botter (D66) dat hij „niet echt de handen op elkaar kreeg” toen hij aan plaatselijke moskeebesturen vroeg hoe men zo’n campagne zou vinden.

Voor de Amsterdamse campagne werd Femmes for Freedom benaderd door CS Digital Media, dat abri’s voor de buitenreclame beschikbaar stelde. Ahmet Polat, in 2015 nog benoemd tot Fotograaf des Vaderlands, maakte vorige week de foto’s. „Power to the civil society”, zegt Musa. Uiteindelijk, zegt ze, is het resultaat nog beter dan in Rotterdam. Daar heeft het college zich als opdrachtgever met de inhoud van de campagne bemoeid, zegt Musa. „De Turkse vrouw die een Joodse jongen kuste moest traditionelere kleren dragen, en de Marokkaanse lesbiënne moest een djellaba aan.”