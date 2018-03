Zo beïnvloeden fotografen het beeld van Trump

Objectiviteit in de journalistiek is binnen de media altijd een punt van discussie. In het tijdperk van fake news klinkt steeds vaker het geluid dat neutrale, onafhankelijke en onpartijdige journalistiek niet bestaat. Op De Correspondent schreef hoofdredacteur Rob Wijnberg vorig jaar dat journalisten helemaal niet moeten streven naar objectiviteit, maar juist duidelijk moeten maken welke waarden en onderwerpen zij belangrijk vinden.

Dat doen persfotografen die Trump voor de lens hebben in ieder geval regelmatig, zo blijkt uit het stuk A portrait of Trump’s mental state van de Columbia Journalism Review (CJR). In het artikel zijn verschillende foto’s verzameld die Trump zijn lichaamstaal en psychische gemoedstoestand interpreteren, en daarmee hemzelf en de staat van zijn regering ook becommentariëren. Ze tonen Trump bijvoorbeeld als iemand met een meervoudige of gespleten persoonlijkheid, als instabiel, dom, onzeker en vervreemd van zijn omgeving. Dat laat zien dat fotografen met hun werk de beeldvorming over Trump kunnen beïnvloeden.

NRC’s ombudsman Sjoerd de Jong schreef dat objectiviteit een methode is om evenwichtige journalistiek te bereiken: Objectieve journalistiek achterhaald? Ik dacht het niet!

De foto’s zijn allemaal genomen tijdens officiële gelegenheden, persconferenties of andere politieke gebeurtenissen en worden gebruikt om bijvoorbeeld opiniërende stukken over het beleid van de regering-Trump te illustreren. Sommige fotografen zetten ze ook op Twitter of Instagram. De ngo Reading The Pictures, opgericht door de auteur van het stuk, verzamelt en analyseert dit soort beelden die in de media verschijnen. Het artikel is daarmee misschien een beetje reclame voor de CJR-journalist zelf, maar dat maakt het niet minder interessant om even te bekijken of even door het Twitter-account te scrollen.

Bekijk hier een paar voorbeelden: