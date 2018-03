Voormalig Turks-Koerdische oppositiepolitica krijgt tien jaar cel

De Turks-Koerdische voormalig oppositiepolitica Aysel Tugluk heeft vrijdag tien jaar cel gekregen wegens deelname aan een terroristische organisatie. De rechter in Ankara veroordeelde Tugluk, die al een gevangenisstraf uitzit, voor het mede-leidinggeven aan de DTK. Dat is een in 2007 opgerichte koepelorganisatie van Koerdische bewegingen.

De 52-jarige Tugluk ontkende vrijdag in de rechtbank dat de DTK een terroristische organisatie is, schrijft de Turkse nieuwssite Hürriyet Daily. “De DTK heeft nooit opgeroepen tot geweld. Het is een platform dat een democratische oplossing probeert te vinden voor de Koerdische kwestie.”

Koepelorganisatie

Volgens de Turkse president Erdogan dient de koepelorganisatie als een politiek verlengstuk van de PKK, de verboden Turks-Koerdische arbeiderspartij die al decennia in een bloedige strijd verwikkeld is met de Turkse staat. Tugluk werd in 2016 gearresteerd. Ze was op dat moment medevoorzitter van de pro-Koerdische partij HDP, die een aantal zetels heeft in het Turkse parlement. Begin dit jaar werd ze tijdens haar voorarrest tot anderhalf jaar cel veroordeeld omdat ze protestacties zou hebben georganiseerd voor de gevangenis waar ze vastzit.

Verschillende politici van HDP zijn de afgelopen jaren in Turkije gearresteerd, de meesten op verdenking van banden met terroristische organisaties. De arrestaties zijn door onder meer Amnesty International sterk veroordeeld.

Tugluk was voorheen lid van de Koerdische Democratische Samenlevingspartij (DTP). Die werd in 2009 verboden wegens vermeende banden met de PKK.