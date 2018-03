Vladimir Poetin: na achttien jaar nog steeds niet uitgeregeerd

In 2000 maakte een onbekende oud-spion zijn entree in het Kremlin, als opvolger van een zieke en vermoeide president Jeltsin die er niet in was geslaagd zijn land te hervormen. Niemand kon vermoeden dat de grijze muis met zijn ingevallen wangen in achttien jaar tijd zou uitgroeien tot een van de meest populaire én meest gehate wereldleiders. En hij denkt voorlopig nog niet aan opstappen. In foto's: de pieken en dalen uit de regering van Vladimir Poetin.