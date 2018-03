Vijf debutanten in eerste selectie Ronald Koeman

De eerste Oranje-selectie van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman bestaat uit vijf debutanten. Daaronder zijn drie spelers van AZ: spits Wout Weghorst, middenvelder Guus Til en doelman Marco Bizot. Verder zijn ook Justin Kluivert (Ajax, zoon van Patrick) en Hans Hateboer (Atalanta) nieuw in de groep. Dat heeft de KNVB vrijdag bekendgemaakt.

Oranje speelt op vrijdag 23 maart in Amsterdam tegen Engeland en drie dagen later in Genève tegen Portugal. Beide wedstrijden zijn oefeninterlands. Koeman heeft in totaal 25 spelers opgeroepen. Bekijk hier de volledige selectie.

Blind geblesseerd

Steven Bergwijn, Daley Blind, Jeffrey Bruma, Daryl Janmaat, Luuk de Jong, Sergio Padt, Karim Rekik en Ruud Vormer maakten wel deel uit van de voorselectie, maar ontbreken in de definitieve selectie van Oranje. Blind is er niet bij vanwege een blessure. Eerder deze maand werd al duidelijk dat Wesley Sneijder niet langer zal uitkomen voor het Nederlands elftal. Koeman liet de recordinternational weten dat er niet langer plek voor hem is bij Oranje.

De technische staf van Koeman bestaat uit assistenten Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen, keeperstrainer Patrick Lodewijks en fysiektrainer Jan Kluitenberg, zo werd gisteren bekend. Koeman was in 1997-1998 al assistent bij het Nederlands elftal; hiervoor was hij trainer bij Everton.