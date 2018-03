Vier arrestaties voor grootschalige drugshandel op darkweb

De politie heeft afgelopen dinsdag vier mensen opgepakt voor grootschalige handel in drugs op het zogeheten darkweb. De verdachten hadden “duizenden” klanten, naar wie ze “tienduizenden” drugspakketten opstuurden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Volgens de politie behoren de vier tot “de grootste spelers” in de onlinedrugshandel.

Agenten hielden drie van de vier verdachten aan in een appartement in Amsterdam. Ze zaten achter computers die waren ingelogd op het darkweb, een verborgen deel van het internet waar een levendige anonieme handel bestaat in illegale zaken als drugs, wapens en kinderporno. De verdachten zouden daar onder meer lsd, xtc, mdma en cocaïne hebben verkocht.

De vierde arrestant werd opgepakt in een loods in Werkendam, waar hij een aantal 3D-printers bediende. De apparaten waren op het moment van de arrestatie bezig verpakkingsmateriaal te printen waarin de verdachten volgens justitie de drugs konden verzenden. De drugs zat onder meer verstopt in make-updoosjes, videogames en inktpatronen.

Een filmpje van het OM waarop de loods met de 3D-printers te zien is:

Hoeveel geld er precies in de handel omging, zijn politie en justitie nog aan het uitzoeken. Maar dat het om een aanzienlijk bedrag gaat, staat volgens een woordvoerder van de politie vast. “Die 3D-printers zijn hartstikke duur, maar kennelijk haalden ze het er toch uit.”

‘Zeker in de top drie’

De klanten van de opgepakte drugsverkopers zaten in de hele wereld, zegt de woordvoerder. “Ze verkochten de drugs ook in bijvoorbeeld Australië, Singapore en Nieuw-Zeeland.” Het viertal was “een behoorlijke speler” in de illegale verkoop van drugs via het darkweb. “Ze zaten zeker in de top drie.”

De autoriteiten kwam de arrestanten op het spoor tijdens de infiltratie vorig zomer van darknetmarktplaats Hansa. De politie nam stiekem een maand lang het beheer over van de site, de op-een-na-grootste op het darkweb. Dat leverde een “schat aan informatie” op, aldus het OM. Hansa werd na afloop van de actie gesloten.

Politie en justitie kwamen onder meer achter de identiteit van de vier Nederlanders, die op Hansa een aantal zeer populaire verkoopaccounts beheerden. Na de sluiting van de marktplaats verdween de groep even van de radar. De laatste maanden verschenen er op handelssite Dream Market nieuwe profielen, die ook van de verdachten bleken te zijn.

Bij de invallen in Amsterdam heeft de politie drie auto’s en een “behoorlijke hoeveelheid” drugs in beslag genomen. Bitcointegoeden van de verdachten kon de politie bevriezen, doordat hun accounts tijdens de inval openstonden. De 3D-printers in Werkendam zijn ook geconfisqueerd, net als de loods waar ze stonden. Op beide locaties troffen agenten een vuurwapen aan. De verdachten moeten vrijdag voorkomen bij de rechter-commissaris, op verdenking van drugshandel en verboden vuurwapenbezit.