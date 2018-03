Turkse rechter laat journalist Alpay vrij

Een Turkse strafrechter heeft de vrijlating gelast van journalist Sahin Apay. Dat meldt Reuters vrijdagavond op basis van nieuwszender CNN Türk. De 73-jarige Alpay zat sinds 2017 vast op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016.

Ondanks zijn vrijlating mag Alpay zijn huis niet uit en blijft hij voorlopig onder toezicht staan van justitie. De journalist was columnist voor de niet meer bestaande Turkse krant Zaman, die gelieerd was aan de Gülenbeweging. De in de Verenigde Staten in ballingschap levende Gülen wordt door Turkije verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep twee jaar geleden.

Het Turks constitutioneel hof was eerder op de dag voor de tweede keer tot de slotsom gekomen dat de rechten van Alpay zijn geschonden tijdens zijn voorlopige hechtenis en vroeg daarom om zijn vrijlating.