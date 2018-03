Tienduizenden Slowaken de straat op om vervroegde verkiezingen te eisen

In Slowakije zijn vrijdagavond tienduizenden mensen de straat opgegaan om vervroegde verkiezingen te eisen. De omstreden premier Fico trad donderdag af, maar dat verandert volgens de demonstranten te weinig aan de machtsverhoudingen in het Oost-Europese land. Het is de derde dag achtereen dat boze Slowaakse burgers grootschalige protestacties houden, meldt Reuters.

De wijdverspreide woede in het land ontstond na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak (27) en zijn vriendin eind vorige maand. Kuciak deed onderzoek naar vermeende banden tussen de Slowaakse regering en de Italiaanse maffia. Onbekenden schoten Kuciak in de borst en zijn vriendin door het hoofd. Slowaken eisten een grootschalig onderzoek naar Kuciaks dood en het aftreden van de regering, die beschuldigd wordt van corruptie en nepotisme.

‘De regering functioneert niet’

In 35 steden in het land hielden Slowaken borden omhoog met leuzen als “de regering functioneert niet” en “genoeg van Fico”. De publieke omroep van Slowakije schat het aantal demonstranten in hoofdstad Bratislava op vijftigduizend. Volgens Reuters gaat het om de grootste protestacties in Slowakije sinds de val van de muur in 1989. “We hebben een nieuwe kans nodig voor een fatsoenlijk en rechtvaardig Slowakije”, schrijven de organisatoren van de acties, die niet gelieerd zijn aan een politieke partij, in een verklaring. “Daarom vragen wij om vervroegde verkiezingen.”

Peter Pellegrini volgt partijgenoot Fico op als premier van het land. Omdat Fico partijleider blijft van de sociaaldemocratische Smer vrezen de protesterende Slowaken dat hij invloed blijft houden over de huidige regering. Ondanks het wisselen van de premier blijft de bekritiseerde coalitie in stand. De volgende verkiezingen staan gepland in 2020. In de ophef die ontstond na Kuciaks dood stapte eerder zowel de minister van Binnenlandse Zaken al op als de minister van Cultuur.

“Ik ben bereid elke week te protesteren omdat ik het idee heb dat er daadwerkelijk iets kan veranderen”, zei Tereza Klimcova, een 29-jarige advocaat, vrijdag tegen een verslaggever van Reuters. “We kunnen nu niet stoppen want dan zal de druk op de regering verdwijnen, zoals dat ook gebeurde bij eerdere schandalen.”

Het Europees parlement wil dat Europol de moord op Kuciak gaat onderzoeken. Voor de moord op Jan Kuciak en zijn vriendin is nog niemand gearresteerd.