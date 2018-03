Theo Heyliger wordt formateur Sint-Maarten

Theo Heyliger, de leider van de grootste partij van Sint-Maarten, is door de gouverneur van het eiland benoemd tot formateur van een nieuwe regering. Dat bevestigt een woordvoerder van de gouverneur vrijdag tegenover NRC.

In 2014 was Heyliger, de voorman van Verenigde Democraten, al in de race om premier te worden van Sint-Maarten. Daarop besloot toenmalig minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties, PvdA) de integriteitstoetsing van aspirant-ministers van het eiland naar zich toe te trekken, waarna Heyliger zich terugtrok.

De politicus werd ervan beschuldigd nauwe banden te onderhouden met criminelen. Ook werd hij verdacht van stemfraude. Heyliger heeft altijd gezegd zich niet te herkennen in de aantijgingen. Een woordvoerder van de gouverneur van Sint-Maarten laat desgevraagd weten dat Heyliger niet gescreend hoeft te worden als formateur.

Afgelopen december trok de beoogd interim-premier van Sint-Maarten zich nog terug na integriteitsbezwaren die bij de gebruikelijke screening naar voren kwamen. Franklin Meyers (UP-partij) onderhield zakelijke contacten met een casinobaas die werd gearresteerd op verdenking van belastingfraude en omkoping. Ook stond Meyers’ broer voor de rechter wegens meerdere aanklachten rond zijn bordeel op Sint-Maarten, waaronder mensenhandel.

Opbouw van het eiland

Gouverneur Eugene Holiday heeft Heyliger gevraagd om een regering te vormen die op brede steun kan rekenen in het parlement, met ministers die “willen werken voor het volk en de opbouw van het eiland”, zo meldt het ANP.

Afgelopen september werd Sint-Maarten zwaar getroffen door orkaan Irma. Nederland heeft 550 miljoen euro gereserveerd voor de wederopbouw. Het geld wordt in delen uitgekeerd, onder voorwaarde dat het eiland goed toeziet op de besteding ervan.

De Verenigde Democraten van Heyliger wonnen de parlementsverkiezingen op Sint-Maarten in februari met zeven van de vijftien zetels.