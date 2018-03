Stop met Facebook!

Ja, Facebook is er alleen maar om je aandacht en je gegevens aan adverteerders te verkopen

Facebook is reclamebedrijf én surveillancefirma. Het „weet veel meer over je dan de meest opdringerige regering ooit over haar burgers heeft geweten. Facebook houdt je in de gaten, en gebruikt wat het van jou en je gedrag weet vervolgens om advertenties te verkopen.” Journalist/schrijver John Lanchester in De Groene Amsterdammer

Ja, het is ontworpen om je verslaafd te maken, het slokt je tijd op, en vernietigt je concentratie

Bij het gebruik van sociale media leren je hersenen „te hunkeren naar een snelle stimulus bij de geringste zweem van verveling. Zodra deze Pavloviaanse connectie is gestold, wordt het moeilijk om moeilijke taken de ononderbroken concentratie te geven die ze vereisen”. Computerwetenschapper Cal Newport in de New York Times

Ja, Facebook laat zich misbruiken als beïnvloedingsmachine

Facebook werkt niet mee met onderzoek naar de verspreiding van nepnieuws. „Het heeft de metadata om precies te identificeren welke accounts werden gemaakt, waar ze werden gebruikt en waar deze gebruikers op uit waren.” Internetonderzoekers in de Washington Post

Ja, Facebook is een geopolitieke macht die niet verbindt, maar het internet fragmenteert

In sommige ontwikkelingslanden verzorgt Facebook internetverbindingen. Het internet ís dan Facebook. Gebruikers hebben geen zeggenschap over de regels en waarden van Facebook. „Hun bedrijfsbelangen veranderen de toekomst van jouw internet.” Journalisten Jonah M. Kessel en Paul Mozur in een New York Times-video

Nee, door gevoelens op sociale media te uiten, positieve en negatieve, voelen mensen zich beter

Onderzoek laat zien „dat online delen vergelijkbare positieve effecten heeft als offline je hart luchten. Of die gevolgen groter of kleiner zijn dan wanneer je ze in het echt bespreekt, heb ik niet onderzocht.” Communicatiewetenschapper Sophie Waterloo in NRC

Nee, het bereik van Facebook is zo groot dat je het wel moet gebruiken als je een product of een boodschap wil verspreiden

“Ongeveer de helft van onze bezoekers komt via het sociale netwerk op ons platform terecht, van wie een deel lid wordt. We kunnen niet om Facebook heen als we [artikelen, boeken of evenementen] bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht willen brengen.” Milou Klein Lankhorst, uitgever van De Correspondent

