Speelgoed voor varkens

Stro, daar houden varkens van. Ze kunnen erin wroeten, bijten, zoeken naar een verdwaald korreltje graan. Stro is het ideale afleidingsmateriaal, noodzakelijk voor het welzijn van varkens. Varkens zijn intelligente dieren en moeten volgens Europese richtlijnen kunnen spelen en onderzoeken in de stal. Hokverrijking heet dat.

Maar stro is duur: 7,50 euro per dier per jaar. Stro levert extra arbeid op, je moet het verstrekken en verversen. Boeren kiezen liever voor onderhoudsvriendelijk en goedkoop. Ze hangen liever een ijzeren ketting op (25 cent per dier per jaar). Maar zo’n ketting is voor varkens matig interessant en sinds 2007 wettelijk niet meer genoeg. Een varken heeft recht op méér.

Dus hangen boeren nu een boutje aan de ketting. Of een slotje. Dat maakt een beetje geluid. Sabine Grootendorst zag de varkens er vooral gefrustreerd op bijten. Ze fotografeerde de speeltjes die varkenshouders hun dieren verplicht moeten aanbieden. In vijf stallen, die ze anoniem houdt. Er huizen vleesvarkens die moeten voldoen aan het keurmerk met één ster.

Sabine Grootendorst

Alternatief is een plastic bal. Kosten: 30 cent per dier per jaar, berekende Wageningen Universiteit. Maar eenmaal smerig ligt die bal vaak dagen onaangeroerd in een hoek. Een rubber speeltje scoort op het welzijnsaspect iets beter, maar moet soms vervangen en is dus duurder (2,90 euro per dier per jaar). Nee, dan liever een houten balk aan een ketting (45 cent per dier per jaar, afhankelijk van het type hout). Maar geen van alle komen in de buurt van de welzijnsscores die worden behaald met stro of ruwvoer – slechts geneugten voor een varken met drie sterren.

Fotograaf Grootendorst kan het de boeren niet kwalijk nemen. „Ook zij willen het welzijn van hun dieren vergroten. Maar de consument wil er niet voor betalen.”