‘Oude rockers moeten niet ineens zelf gaan lopen sjouwen’

Rock-’n-Roll De vroegere leden van The Wild Romance, band van wijlen Herman Brood, zijn weer op tour. Bijeengebracht door vastgoedman en drummer Jan ’t Hoen. Een avond in bikerscafé The Shack: „Coke is nu gewoon een no go.”

‘Ha die Shack!”, schreeuwt Koos ‘Coach’ van Dijk, oud-manager van Herman Brood, door de microfoon. „We doen het effe zoals in Amerika toen. Dus ik zeg, ladies and gentlemen. Can I have your attention please? I tell you: now is now and then is then. This is a special moment. This is your Romanza Brava, jullie kennen ‘m. Ofwel… The Wild Romance.” En hop, daar klinken de eerste klanken van ‘Home’, de cover van Iggy Pop die Herman Brood graag uitvoerde.

Een avond in The Shack, een laag no-nonsense bikerscafé op de Schipholdijk in Oude Meer. Het gaat hier over motoren en rockmuziek, met siergitaren aan de muur en vergeelde concertposters aan het plafond, met kerstverlichting in slierten boven de bar waar het bier stroomt en de wijn te zoet is. De zeskoppige Wild Romance, band van wijlen Herman Brood, speelt er op een klein bemeten podium.