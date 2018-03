Oud-president Zuma aangeklaagd voor corruptie

Iets meer dan een maand nadat hij door zijn eigen partij werd gedwongen af te treden als president van Zuid-Afrika, kreeg Jacob Zuma vrijdag te horen dat hij alsnog zal worden aangeklaagd voor zestien gevallen van corruptie, fraude en witwassen.

De aanklachten dateren uit 2007, toen de openbaar aanklager bekend maakte Zuma te willen vervolgen voor zijn corrupte relatie met zijn financieel adviseur Shabir Shaik. Shaik werd eerder veroordeeld tot 15 jaar celstraf wegens meer dan zevenhonderd verdachte transacties naar de bankrekening van Zuma. In ruil daarvoor zou Zuma zijn adviseur voorrang hebben gegeven bij het verdelen van contracten rond de grootste wapendeal uit de geschiedenis van Zuid-Afrika.

‘Irrationele beslissing’

Het openbaar ministerie liet de aanklachten rond de tijd dat Zuma in 2009 president werd van Zuid-Afrika. Financieel adviseur Shaik kreeg ziekteverlof van zijn celstraf omdat hij “terminaal ziek” zou zijn. Het hooggerechtshof in Bloemfontein noemde de beslissing om Zuma niet te vervolgen vorig jaar “irrationeel” en spoorde het openbaar ministerie aan Zuma toch te vervolgen. Het hoofd van de National Prosecution Authority, Shaun Abrahams, bleef op zijn handen zitten. Hij kreeg in Zuid-Afrika de bijnaam Shaun the Sheep.

Abrahams kondigde vrijdagmiddag aan nu alsnog vertrouwen te hebben in “een succesvolle vervolging” van Jacob Zuma. De vervolging was onderdeel van de onderhandelingen tussen Zuma en Cyril Ramapahosa, die hem opvolgde als partijleider en president. Ramaphosa ontkende Zuma amnestie te hebben beloofd als hij af zou treden.

De rechtszaken komen voort uit de verkopen van oorlogsfregatten, vliegtuigen en andere wapens door het Franse wapenbedrijf Thales (nu Thalys) en het Britse BAE Systems vlak nadat Nelson Mandela president werd. Zuma zou een half miljoen rand (toen ongeveer 50.000 euro) aan steekpenningen hebben aangenomen in een deal waar de Europese wapenbedrijven bijna 5 miljard euro aan verdienden.