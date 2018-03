Opnamestop voorbij op Spoedeisende Hulp en Intensive Care VUmc

De opnamestop bij het VU medisch centrum (VUmc) die sinds dinsdagavond van kracht was op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care, is opgeheven.

Bij Medium Care worden nog steeds geen patiënten opgenomen. Het ziekenhuis verwacht dat die afdeling in de loop van zaterdagmiddag weer open gaat. Dit hangt af van de uitslag van onderzoek dat in de ochtend plaatsvindt.

Het ziekenhuis kampte al weken met de verspreiding van de zogeheten Acinetobacter baumannii bacterie die resistent is tegen antibiotica. Met name bij patiënten met een verzwakte weerstand kan die bacterie infecties veroorzaken. Het ziekenhuis meldt nu dat de verspreiding ervan gestopt is. De extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen blijven voorlopig wel van kracht.