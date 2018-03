NRC-columnist Roelants wint Leon Weckeprijs

NRC-columnist Carolien Roelants is de eerste winnaar van de Leon Weckeprijs. De onderscheiding is voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de discussie rondom oorlog, vrede en internationale politiek. Vrijdag kreeg Roelants de prijs uitgereikt tijdens een cerenomie op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Roelants heeft de prijs verdiend voor haar columns over het Midden-Oosten. “Ze werpt een alternatieve blik op de gebeurtenissen in landen als Syrië en Jemen”, aldus het Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM) van de Nijmeegse universiteit, dat de prijs uitreikt.

“Ze laat bijvoorbeeld zien dat andere staten die daar actief zijn niet het belang van de plaatselijke bevolking voorop stellen. We vinden het belangrijk dat ze die dwarse kijk consequent naar voren brengt. Dat doet ze met humor en welbespraaktheid.”

De Leon Weckeprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgerijkt. Het CICAM wil er een tweejaarlijkse onderscheiding van maken. Naamgever van de prijs is de oorlogs- en conflictonderzoeker Leon Wecke (1932-2015), die verbonden was aan het CICAM. Hij stond bekend om zijn tegendraadse meningen, bijvoorbeeld over het vijandbeeld dat Nederlanders in de Koude Oorlog van de Sovjet-Unie hadden. Ook gaf hij les aan de Radboud Universiteit en bij het Instituut Clingendael, en schreef hij columns voor Omroep Gelderland.

De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 euro en een trofee met daarop een afbeelding van een door Leon Wecke getekende wolf. “Leon had een zwak voor de underdog, en maakte zich druk over de manier waarop de wolf vaak tot zondebok werd gemaakt door de mens”, schrijft de jury. “Deze affiniteit voor de underdog is een van de overeenkomsten tussen het werk van Leon Wecke en dat van de laureaat van vandaag.”