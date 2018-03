Minister De Jonge (VWS): dode door zelfmoordpoeder “heel zorgelijk”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) noemt het “heel zorgelijk” dat in Nederland door zelfmoordpoeder een dode is gevallen. Dat heeft hij vrijdag bij aanvang van de ministerraad gezegd, schrijft ANP.

Begin maart doodde een negentienjarige vrouw uit het Brabantse Uden zichzelf met behulp van een middel dat ze via internet had besteld. Naar aanleiding van de dood van de vrouw beantwoordde minister de Jonge deze week kamervragen. Begin februari zei de Jonge al dat hulp bij zelfdoding een gevoelig onderwerp is waarbij “zorgvuldigheid” gepast is.

‘Pijnloze dood’

De Coöperatie Laatste Wil (CLW), een belangenorganisatie die strijdt voor het recht op zelfdoding, maakte vorig jaar bekend een poeder te hebben gevonden waarmee mensen op humane manier hun leven kunnen beëindigen. Het gaat om een legaal ‘laatstewilmiddel’ dat een pijnloze dood garandeert. De CLW wil het poeder actief onder haar leden gaan verspreiden. De Jonge noemt die plannen “zeer ongewenst”, aldus ANP. Volgens hem is met de verspreiding van het poeder mogelijk sprake van strafbare feiten.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat vrijdag weten in het onderzoek naar de zelfdoding van de Brabantse Ximena niet naar de rol van de CLW te kijken. Zij had het poeder zelf gekocht. Haar ouders beschuldigen CLW echter van het maken van reclame voor het poeder, waardoor kwetsbare mensen op het idee kunnen komen om het zelf aan te schaffen. De openbaar aanklager heeft inmiddels een brief ontvangen van emeritus hoogleraar psychologie René Diekstra over de werkwijze van de coöperatie. Het OM wil daar inhoudelijk nog niet op reageren.

Verkoop via leden

Het aantal leden van de organisatie groeide na aanleiding van het bericht flink: van 3.200 tot inmiddels 20.000 mensen in februari dit jaar. Verstrekking van het ‘zelfmoordpoeder’ verloopt via de leden. Zij vormen lokale inkoopgroepen en wijzen één lid aan dat wordt gemachtigd om ‘Middel X’ in te kopen en te verdelen. Ook wijst de CLW haar leden op adressen waar het poeder te koop is.

In februari onthulde NRC contracten die mensen moeten tekenen voordat ze het poeder mogen aanschaffen. Het OM benadrukt dat het leveren van middelen die suïcide mogelijk maken, strafbaar is wanneer iemand inderdaad zelfdoding pleegt. De openbaar aanklager wil niet zeggen of het de werkwijze van de CLW onderzoekt.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl