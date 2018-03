Een schilderij van een tovenaarsachtig figuur

‘The Key (part of the Bailly Project in the series of Rituals)’, 2017. Acryl op paneel, 45 x 30 cm.

‘Ik verzamel werk van Leidse kunstenaars. Maurice Braspenning, een kunstenaar die net als ik in Leiden woont en werkt, volg ik al langer. Dit schilderij heb ik gekocht op This Art Fair in Amsterdam. Braspenning had er een expositie met werken die geïnspireerd zijn op de zeventiende-eeuwse Leidse schilder David Bailly. Van Bailly hangt in het Leidse museum De Lakenhal een nogal mystiek vanitasstilleven: een zelfportret als jongeling die een portret van zichzelf als oudere man vasthoudt, alsof hij zich zeer goed bewust is van zijn eigen vergankelijkheid. In een langlopend project is Braspenning dat werk aan het ontleden. Van de details op Bailly’s schilderij maakt hij zijn eigen vrije interpretaties.

„In het centrum van Bailly’s voorstelling hangt een afbeelding aan de muur van een bebaarde man die waarschijnlijk een heilige is. Die figuur heeft Braspenning geïnspireerd om een serie van acht heiligen te schilderen. Mijn schilderij is er daar een van. Er hingen op de kunstbeurs ook nog andere figuren, maar deze vond ik de mooiste, vanwege de getekendheid van zijn gelaat en die donkere, diepliggende ogen. Het is een beeld dat schuurt. De figuur heeft iets tovenaarsachtigs, met die handen in de complementaire kleuren groen en rood die de grenzen van het kader lijken aan te geven.

Mark Aukema (53), advocaat uit Leiden, kocht The Key van Maurice Braspenning (1968). Gekocht voor 1.450 euro op This Art Fair in Amsterdam.

„Ik betrek dit schilderij vooral op mijn eigen persoon. Ik zit in een levensfase waarin ik meer op zoek ben naar wie ik ben. Het is alsof Braspenning je wilt bewegen tot vragen over hoe je leven zich heeft gevormd, over hoe je terugkijkt op je jeugd, je beslissingen, je zonden. En waar het nog naartoe gaat. De figuur op het schilderij is getekend door waar hij vandaan komt. Hij nodigt uit om de door hem afgelegde weg op te gaan: de zoektocht in jezelf. Daarbij moet je ook de onbekende en de zwarte randjes van je persoonlijkheid accepteren. Die donkere kant van het leven hoort immers ook bij wie en wat je bent.

„De titel van het werk is The Key. Deze heilige schijnt ergens uitgekomen te zijn, een oplossing te hebben gevonden. Hij heeft al gezien wat je als kijker zoekt.”