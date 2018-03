Kandidaat-raadslid PVV Utrecht trekt zich terug

Rob Jansen, de nummer vier van de PVV in de gemeente Utrecht, trekt zich terug als kandidaat-raadslid. Dat meldt Jansen vrijdag zelf op Twitter. Jansen raakte in opspraak nadat hij woensdag liet weten zich direct van de PVV af te zullen splitsen als hij verkozen zou worden.

Jansen vindt dat de partij zich te gematigd opstelt. Zo gaat het volgens hem teveel over ouderenzorg en te weinig over de islam en ‘Henk en Ingrid’, de gewone burger. De ruzie binnen de Utrechtse PVV-fractie is al enkele dagen gaande. Lijsttrekker Henk van Deún liet woensdag aan het Algemeen Dagblad weten op de hoogte te zijn van Jansens kritiek: “Hij wil dat ik bijvoorbeeld in debatten veel meer praat over de islam en veel minder over woningbouw.”

Jansen zal komende woensdag wel gewoon op het stembiljet staan omdat de kieslijsten niet meer kunnen worden aangepast. Volgens Van Deún staat Jansen zijn zetel af aan de PVV als hij toch wordt verkozen. De eerstvolgende kandidaat op de lijst zal dan zijn plaats innemen, zegt Van Deún vrijdag tegen het Algemeen Dagblad. In dertig gemeenten kan de PVV in de raad komen. De kans dat de PVV in Utrecht vier zetels behaalt, lijkt echter klein. In de Utrechtse raad zijn gewoonlijk linkse partijen het grootst.