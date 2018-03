In Tilburg wil GroenLinks de SP voorbij

Aan de Hart van Brabantlaan is de ene na de andere lantarenpaal behangen met campagneborden: VoorTilburg, Lijst Hans Smolders, de PvdA, SP. GroenLinks staat er niet bij. „Dat is een bewuste keuze” volgens kandidaat-gemeenteraadslid Ron Cremen (53).

GroenLinks wil in Tilburg, en het hele land, niet alleen de grootste partij op links zijn, maar ook modern en efficiënt. Ze hebben zich afgevraagd: betekent minder poster minder stemmers? „Wij vermoeden van niet”, zegt Cremen. In Tilburg steekt GroenLinks het geld in een popup-campagnepand midden in een wijk met veel GroenLinks-stemmers: het dwaalgebied.

En toch, modern of niet – campagnevoeren blijft flyeren. Gehuld in fel groene GroenLinks-jassen gaan deze zaterdagochtend zes partijgenoten langs de deuren in het dwaalgebied. Een wijk in het centrum met winkeltjes, horeca en huizen waar de posters van SP, PvdA en ook GroenLinks achter een flink aantal ramen hangen. „Als ze agressief worden ben ik weg, zo breed ben ik nou ook weer niet”, zegt Joeri Martens (24), de nummer 18 van de GroenLinks-lijst. Cremen stelt hem gerust: „Dat is nog nooit voorgekomen!”

In het dwaalgebied groeide Groenlinks flink tijdens de verkiezingen van 2017. Maar net als landelijk is de SP in Tilburg op dit moment de grootste partij op links: zes zetels, tegen vier voor GroenLinks. De PvdA heeft er vijf.

In Tilburg wil GroenLinks dus was in het hele land het doel is: de SP en de PvdA voorbij steken.

Voor dat doel is de landelijke kantinetour, die ook de buschauffeur en verpleegkundige aan GroenLinks moet binden, even naar de achtergrond verschoven. Die nieuwe strategie levert vermoedelijk niet meteen genoeg stemmen op.

GroenLinks probeert een klassieke campagne van te maken, met een sterk nationaal profiel. Partijleider Klaver speelt zijn rol als ‘nieuwsmaker’. Zo nam hij deze week het initiatief voor een wettelijke ‘Klavernorm’ voor bankierssalarissen, na de ophef over de verhoging van ING-topman Ralph Hamers.

De koffiebar uit

Lokaal voert GroenLinks intussen vooral een ‘opkomstcampagne’. Zo moeten Cremen en zijn campagneteam de traditionele GroenLinks-stemmer in het dwaalgebied uit zijn huis of koffiebar Muggs & Muffins krijgen en ook dit jaar naar de stembus te laten gaan.

Na veel dichte deuren doet de 52-jarige Christine van Hoof open. „Eigenlijk was ik van plan op de Partij voor de Dieren te stemmen, dat heb ik afgelopen verkiezingen ook gedaan.” Maar die doen niet mee in Tilburg, dus „GroenLinks maakt best een kans.”

Het is het laatste antwoord op het standaard vragen van het GroenLinksteam: „Heeft u vorig jaar gestemd, gaat u dit jaar stemmen, en maakt GroenLinks een kans op uw stem?” Deur na deur worden ze gevraagd, mits de mensen aangeven een minuutje de tijd te hebben.

De antwoorden van Van Hoof worden geregistreerd in de ‘Glapp’ zoals de website voor de GroenLinksers wordt genoemd. Zo verzamelt de partij gegevens op straatniveau. „Niet van ieder huis specifiek hoor, want dan krijgen we gedoe met de Autoriteit Persoonsgegevens” zegt Cremen. Van Hoof krijgt een flyer mee – die is nog van ouderwets papier.

Een aanhanger van de SP die niet wist dat er verkiezingen zijn op 21 maart krijgt van de GroenLinkser de aanmoediging om te gaan stemmen. Ook het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gaat mee in de opkomstcampagne. Een veertigjarige VVD-stemmer is na een gesprek van tien minuten overtuigd van het nut van de nieuwe wet, terwijl GroenLinks toch liever wil dat er een nee uit het referendum komt.

Huizenprijzen

Bij de 23-jarige student Leendert Saat hebben ze meer geluk. „Ik twijfelde al tussen GroenLinks en D66, de afgelopen verkiezingen stemde ik al GroenLinks.” In de deuropening, op oranje sokken staat hij campagnevoerder Gerard Moerkerk te woord. Saat woont nu bijna drie jaar in Tilburg, een fijne stad volgens hem: „Maar ik maak mij wel zorgen over de huizenprijzen, het is zo moeilijk om iets te vinden na je eerste studentenkamer, dat zie ik ook bij vrienden om mij heen.”

Voor GroenLinks kiest Saat omdat hij duurzaamheid en onderwijs belangrijk vind: „Ik studeer psychologie en pedagogiek aan de hogeschool hier en ik zie hoe slecht het onderwijs is.

Moerkerk hoort het geduldig aan. Hij is 65 en net met pensioen. Hij werkte twintig jaar als sociaal werker in Rotterdam Zuid. Moerkerk: „Mijn generatie heeft nuttige dingen uitgevonden, die ook een hoop ellende met zich meebracht. Ik heb kinderen van in de dertig, voor hen wil ik een betere wereld.”