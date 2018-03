„Grappig, je kunt de vakjes allemaal afzonderlijk van elkaar bekijken”, werd er bij de jurering opgemerkt. „Het zijn net zes verschillende foto’s in één.” En: „Mooi nostalgisch winterlandschap, het lijkt wel een filmscène.” En: „Doordat de slee in een ander luikje blijft ‘hangen’, is het net een ouderwetse contactsheet.” De jury koos Rien van Voorst (60) uit Groningen met zijn ‘Winterdrieluik’ tot vakjuryprijswinnaar van de fotowedstrijd van de maand februari.

„We waren op vakantie in het bergdorpje Bettmeralp, in Zwitserland”, vertelt Van Voorst. „Ik zat er in een Konditorei koffie te drinken, keek naar buiten en zag door die vakjes allerlei leuke tafereeltjes. Het mooie was: doordat er anderhalve meter sneeuw lag, kwamen de mensen op ooghoogte voorbij. Toen er een tafeltje bij het raam vrijkwam, ben ik daar snel gaan zitten en heb mijn camera gepakt. Daarna was het afwachten. Ik kon alleen maar hopen dat al die vakjes mooi gevuld zouden worden. Want een foto van een berg is aardig, maar het wordt pas echt leuk als er mensen op staan.”

Gedurfde combinatie

Van Voorst heeft iets met mensen. Hij werkt niet voor niets als verpleegkundig specialist in de psychiatrie. „Ik observeer mensen – én ik hou van fotografie. Die combinatie ligt me wel. Al heeft het wel even geduurd voordat ik die durfde te maken.” Want ja, je staat toch ineens met een camera voor iemands neus. „Mensen maken een foto spannender. Ze hoeven niet eens zelf het onderwerp te zijn, maar alleen al door hun aanwezigheid komt een omgeving vaak veel mooier uit.”

In de meer dan 25 jaar dat hij inmiddels de camera hanteert, volgde Van Voorst onder meer natuur-, portret- en nachtfotografiecursussen. En op vakantie wil hij nog weleens een landschapsfoto maken. Maar sinds een jaar of vier houdt hij zich vooral bezig met straatfotografie. „Met een beetje goede spullen en wat kennis van techniek valt altijd wel een goede landschapsfoto te maken. Bij straatfotografie komt veel meer kijken: het toeval, het onverwachte, het contact met de mensen. Je moet snel reageren. Er mislukt een hoop. Maar als het eens lukt, geeft dat extra voldoening.”

Licht en schaduw

Zijn foto’s maakt hij vaak in zwart-wit. „De straat is vaak al druk genoeg van zichzelf. Kleur maakt het er niet overzichtelijker op, leidt alleen maar af. Ik hou van contrast, met veel licht en schaduw. En van lijnen en compositie. Bij zwart-wit komt dat allemaal veel mooier tot zijn recht.”

Van Voorst vindt het fantastisch om te fotograferen, maar zijn werk hoeft niet per se in boeken te verschijnen of geëxposeerd te worden. Laatst nog, hing er werk van hem in het Universitair Medisch Centrum Groningen. „Prachtig hoor, natuurlijk, dat het daar hing. Maar ik vond het nog veel mooier om het te maken. Het gaat mij om het proces: een beetje door de stad lopen, mensen ontmoeten. Het zoeken, het uitproberen, de mislukkingen. De weg ernaartoe is minstens zo leuk als het eindstation.”

