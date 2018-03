Verlies lijden, maar wel de bonussen ophogen: het kan bij Deutsche Bank. De grootste bank van Duitsland meldde vrijdag een verlies van 735 miljoen euro in 2017, meer dan verwacht. Er werd in 2017 2,3 miljard euro aan bonussen uitgedeeld, vier keer zoveel als in 2016. De hoogste bestuurders van de bank zagen wel af van bonussen.

0,5 procent verloor de koers van Unilever sinds de aankondiging donderdagochtend dat het concern kiest voor Rotterdam als locatie van zijn hoofdkantoor. Eén van de redenen van de keuze voor Nederland is dat Unilever zich hier beter kan beschermen tegen vijandige overnames. Vanuit het oogpunt van beleggers is dat niet onverdeeld gunstig. Zij kunnen verdienen aan zo’n overname.

Een opvallende overname: de familie Blokker ‘verkoopt’ winkelketen Xenos aan zichzelf, zo werd dinsdag bekend. Xenos maakte lang deel uit van Blokker Holding. De Belgische winkelketen Casa, ook eigendom van de familie, neemt 110 Xenos-winkels over. Dat worden Casa-filialen. Zestig winkels blijven Xenos heten.

Achter de schermen woedt een overnamestrijd om de Indiase nationale luchtvaartmaatschappij Air India. Air France-KLM is geïnteresseerd, lekte maandag uit.

De week begon voor Qualcomm, de Amerikaanse chipproducent, met nieuws uit het Witte Huis. President Trump blokkeerde om redenen van nationale veiligheid een vijandige overnamepoging door concurrent Broadcom uit Singapore. Vrijdag werd bekend dat Qualcomm, dat zelf het Nederlandse NXP wil overnemen, al op zoek is naar een andere bieder.

„We realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op dit duidelijk gevoelige thema hebben onderschat” - Jeroen van der Veer, president-commissaris van ING, dinsdagochtend vroeg in het persbericht waarin de bank de verhoging van de beloning van topman Ralph Hamers introk.

1,4 miljard euro nettowinst boekte Adidas in 2017, tegenover bijna 1,1 miljard een jaar eerder.

1,3 procent zal de economische groei dit jaar bedragen in het Verenigd Koninkrijk, zo voorspelde de OESO, de denktank van rijke landen, dinsdag. In de OESO-raming blijft het VK achter bij de eurozone (2,3 procent) en bij de VS (2,9 procent). De Brexit dempt de groei. Door de val van het pond stijgen de prijzen, waardoor consumenten minder uitgeven. En de investeringen zijn teruggevallen.

4,2 miljard euro haalde het industriële concern Siemens op met de beursgang van zijn gezondheidstak Healthineers. Beleggers betaalden zo’n 28 euro per stuk voor de aandelen, die op vrijdag, de eerste handelsdag, sloten op 30,68 euro.

aex-index 536,92 punten / -0,28% De week eindigde mooi voor Eindhoven, met het nieuws dat rijk en regio 370 miljoen euro in de ‘Brainport’ steken. Op de beurs had chipmachinebouwer ASML alweer een goede week. Maandag krijgt de AEX er nog een vleugje Eindhoven bij, als Philips Lighting – vrijdag omgedoopt tot Signify – zijn opwachting maakt. Officieel Amsterdams, maar toch.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Altice | +5,4% 2. Philips | +3,1% 3. ASML | +3,0% 4. Randstad | +2,7% 5. Ahold Delhaize |+1,9% Na een al aardige week oogde de koers van het internationale kabel- en telecombedrijf Altice vrijdag als de Dolomieten. Het aandeel schoot omhoog en omlaag en eindige daarna toch weer met een aardige plus. Handelaren reageerden positief op de resultaten van het vierde kwartaal die donderdag bekend werden. Het telecombedrijf herstelt zich op de Franse markt, waar Altice een groot deel van zijn omzet behaalt. In Nederland is Altice niet actief.

DALERS VAN DE WEEK 1. Boskalis | -3,5 % 2. Unilever | -3,4% 3. Shell | -1,6% 4. RELX | -1,6% 5. dSM | -1,5% De laatste week voor baggeraar Boskalis in de AEX-index eindigde in mineur. Het aandeel daalde nog verder, nadat het vorige week al scherp onderuit was gegaan door de matige jaarcijfers over 2017 (omzet: min 10 procent). Ook maritiem dienstverlener SBM Offshore verdwijnt uit de AEX. Verzekeraar ASR en Signify (Philips Lighting) nemen hun plaatsen in.

