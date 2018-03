Duitse minister: islam hoort niet bij Duitsland

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft zich vrijdag kritisch uitgesproken over de islam in Duitsland. Volgens Seehofer hoort de religie “niet bij Duitsland”, zo zei hij in een interview voor het Duitse dagblad Bild.

Wel horen moslims volgens de conservatieve CSU-politicus bij het land. Seehofer: “Moslims zijn absoluut onderdeel van dit land, maar we moeten onze christelijke tradities en gebruiken niet opgeven.” Seehofer is sinds woensdag minister van Binnenlandse Zaken in Merkel-IV, een coalitie van CDU/CSU en SPD. Met de uitspraak blaast Seehofer een oud debat over migratie nieuw leven in. In het interview refereert hij namelijk aan een bewering van oud-president Christian Wulff uit 2010.

Wulff stelde destijds dat de islam onderdeel is van Duitsland. Vijf jaar later schaarde bondskanselier Angela Merkel zich achter Wulff toen anti-islambeweging Pegida door heel Duitsland demonstraties organiseerde. Ook volgens de bondskanselier hoort de religie bij het land. De uitspraak van Seehofer zet de verstandshouding tussen de kersverse minister en coalitiepartner SPD op scherp. Al eerder had Seehofer, toen nog als CSU-voorman, forse kritiek op Merkels immigratiebeleid.

‘Tradities niet opgeven’

In hetzelfde interview zei Seehofer uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uit te willen zetten. Ook wil hij meer landen als veilig aanmerken, zodat het makkelijker wordt om vluchtelingen asiel te weigeren, aldus Reuters. Hiermee wil Seehofer zich profileren op het thema immigratie. In het najaar worden in Beieren deelstaatverkiezingen gehouden waar ook de anti-immigratiepartij AfD aan meedoet. Voor Seehofer deze week aantrad als minister, was hij minister-president van de deelstaat namens de conservatieve CSU.

In het coalitieakkoord waar begin maart door alle coalitiepartijen mee werd ingestemd, is vastgelegd dat de immigratie de komende paar jaar wordt begrensd. De ‘Grote Coalitie’ wil daarmee een tweede grote vluchtelingenstroom zoals in 2015 voorkomen.