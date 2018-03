Twee schietpartijen in Amsterdam, één dode

In Amsterdam zijn donderdagavond en in de nacht daarop in korte tijd twee schietpartijen geweest. Een van de slachtoffers is overleden, laat de politie vrijdag weten. De politie ziet vooralsnog geen verband tussen de incidenten, zegt een woordvoerder.

De eerste schietpartij, rond 22.15 uur, vond donderdag plaats in het stadsdeel Nieuw-West. Hulpdiensten troffen in de Piet Mondriaanstraat een zwaargewonde man aan. Omwonenden hadden vlak daarvoor schoten gehoord. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed vrijdagochtend aan zijn verwondingen. De politie weet nog niet wie het is.

Daders gevlucht

Bij de eerste schietpartij waren volgens de politie twee daders betrokken. Er is een politiehelikopter ingezet bij de zoektocht naar de daders, maar dat heeft nog niets opgeleverd.

Enkele uren na het incident in Nieuw-West, rond 5.00 uur, werd op de Johan van Hasseltweg in Amsterdam-Noord een 31-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer van deze tweede schietpartij was nog aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn de daders gevlucht op een scooter.