De rij van ‘Holloten’ groeit met elke zittingsdag

Het regent, het is donker, koud, maar vooral: het is tien over zes ‘s ochtends. Toch staan op een industrieterrein in Amsterdam-Osdorp, voor de zwaar beveiligde rechtbank ‘de Bunker’ al meer dan veertig mensen in de rij. Allemeaal om Willem Holleeder, beschuldigd van betrokkenheid bij zes moorden, live te zien.

De eersten stonden er om vijf voor vijf. Ineke Schoemaker (68) uit Egmond kwam om half zes aan. Het is haar vierde keer. „Het gaat me echt om de inhoud, ik ben geen sensatiezoeker” benadrukt ze. Ze is geen fan van Holleeder. „Hij is geen knuffelcrimineel zoals veel mensen denken.” Schoemaker kan hem eigenlijk niet uitstaan. „Ik kan ook niet lachen om zijn grappen, en als anderen dat wel doen, maan ik ze tot stilte.”

Het proces heeft Schoemaker gegrepen, het is een obsessie geworden. „Mijn man volgt alles vanaf de bank, maar die beleeft niet de passie en de emoties. Toen Astrid [Holleeders zus] getuigde afgelopen maandag had ik tranen in mijn ogen. Het was het ultieme verraad. Hoe ze dat zei, dat ze eigenlijk van hem houdt, maar klem zit: dat raakte me echt.

Het is twintig over zes en dit is de rij voor de rechtbank in Osdorp. Alles om Holleeder te zien, over 4(!!!) uur pic.twitter.com/mFjCfKetjF — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) March 16, 2018

Joe Westdijk (31) uit Rotterdam is hier juist „om Ome Willem een hart onder de riem te steken. We wilden eigenlijk T-shirts met ‘Free Willy’ erop aantrekken.” Westdijk is om kwart over vier weggegaan uit Rotterdam. „Als ervaringsdeskundige ben ik wel benieuwd of hij veroordeeld wordt.” Wat hij daarmee precies bedoelt, wil hij niet zeggen.

Koek en zopie

„We missen de koek en zopie”, zegt Marloes Goud uit Rhoon, die samen met haar moeder en wat vriendinnen is gekomen. Ze was al eerder bij de rechtbank, maar kwam toen net niet binnen. „En nu gaat het er ook om spannen. Het wordt steeds drukker. Ik zweer je, de volgende keer komen er mensen met een slaapzak.”

Voorin klaagt Ineke Schoemaker ook over de enorme rij. „Het wordt steeds vroeger. Als er op Twitter staat dat de eersten hier om zes uur zijn, komen de mensen om vijf uur. Maar wij zijn hier de diehards. Ik ben hier al vier keer geweest en deze meneer al zeven keer.”

Samen met twee anderen die Schoemaker bij de rechtszaken heeft ontmoet, hebben ze een WhatsApp-groep. Daarin houden ze elkaar op de hoogte van nieuwtjes en goede boeken. „Holloten zijn we.”

„Toen Astrid getuigde, afgelopen maandag, had ik tranen in mijn ogen”

Om half negen mogen de eerste tien bezoekers naar binnen. Er wordt gejuicht. Maar ondertussen komen ook de eerste journalisten aan. Daar wordt niet echt positief op gereageerd: hoe meer pers er komt, hoe minder plekken er overblijven. „Echt asociaal dat ze met zijn drieën of vieren komen”, zegt Gijs Hout uit Den Haag geïrriteerd terwijl hij naar de cameramannen en verslaggevers kijkt. „Ze kunnen toch ook één iemand sturen?”

Voor niets in de rij

Er blijven journalisten langs de rij lopen en de sfeer slaat om. De zaak begint bijna. Mensen beseffen dat een groot deel voor niets in de rij staat. Iedereen is bang zijn plek te verliezen, en houdt driftig in de gaten dat niemand voordringt. „Hij zegt dat hij een beveiliger is”, zegt Marloes Goud, en ze wijst naar een man die helemaal vooraan staat. „Maar hij is net helemaal voorgedrongen.” Als de man in kwestie even later naar binnen wil gaan, onderneemt de groep actie. „Die brutale man is voorgedrongen!” roepen ze door de intercom. Het heeft effect: de man wordt weer naar buiten gestuurd en maakt zich snel uit de voeten.

„We laten ons niet wegsturen”

Om kwart over tien klinkt het door de intercom: de laatste vijf, en dan zitten we vol. Er is geduw en getrek. Achterin de rij schreeuwen twee mannen naar elkaar. „Wat doe je, mongool!” zegt de een. „Trap me niet! We willen toch allemaal naar binnen!” schreeuwt de ander.

Iets later komt een beveiliger naar buiten om te vertellen dat de hele tribune vol zit. „De kans dat u de zitting kunt volgen is nihil. Je staat hier voor Jan-met-de-korte-achternaam.”

Marloes Goud en haar moeder blijven staan. „De vorige keer mochten er ook nog mensen naar binnen.” Er wordt koffie en eten gehaald bij de Subway. „We staan hier nou toch. We laten ons niet wegsturen.”

De rechtbank laat vrijdagmiddag weten dat het Holleederproces vanwege de drukte vanaf de volgende zittingsdag op 23 maart ook te volgen is via een videoverbinding. Die wordt uitgezonden in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam.