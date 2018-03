De beste programma’s over lokale campagnes

Een lekker televisieonderwerp is het niet, die gemeenteraadsverkiezingen, maar ach wat doen ze hun best bij de publieke omroep. Dat moet beloond! Dus stel ik hierbij een nieuwe televisieprijs in: de LokaalBokaal voor het programma dat de campagne het best in beeld brengt.

Niet voor de geroutineerde wijze waarop de partijleiders hun rondjes om de talkshowtafels rijden, maar voor de programmamakers die zich echt op de lokale verkiezingen hebben gestort. Weg van het Binnenhof, voorbij de A10 en zelfs buiten de hekken van het Mediapark.

Kandidaten te over voor de LokaalBokaal. Hollandse Zaken had drie sterke discussieshows, Jinek stortte zich met wisselend succes op campagnefilmpjeshuisvlijt. Pauw laat cabaretiers ‘Van Gewest tot Gewest’ gaan en mopjes vertellen over Amsterdam, Zeeland, Utrecht of Laarbeek. DWDD stuurt Erik Dijkstra (met een knipoog naar Che Guevara) ‘op de brommer’ het land door – dat hij in één dag heen en weer naar Winschoten ging, was een bromprestatie van olympische allure.

Op de derde plaats is het Rotterdamse verkiezingsdebat in Pauw (BNNVARA) geëindigd. Akkoord, alleen in Amsterdam kun je denken dat Rotterdam kwalificeert als ‘lokaal’, maar het debat was scherp en boeiend. Het was echt politiek en het ging over de stad. Bovendien leerden we de gezichten van de Rotterdamse politici een beetje kennen, wat goed van pas kwam toen daar een paar dagen later Nidatweetgate uitbrak.

De tweede prijs is voor Typisch Tuinzigt verkiezingen (EO), de docusoap over de Bredase wijk waar vier jaar geleden slechts een kwart van de kiezers kwam opdagen. Als dat op 21 maart hoger uitvalt, komt dat ongetwijfeld door DJ Janoes, die in zijn huiskamerstudio lokale kandidaten ontvangt. Daar kan de leider van Trots van Breda de politiek een tekort aan ‘Jan-en-Jippentaal’ verwijten en kan de lijsttrekker van de Volkspartij Breda het te kwaad krijgen bij ‘Papa’ van Stef Bos.

De vriendinnen Jeanne en Nel bezoeken een voorlichtingsavond in de bibliotheek – ongetwijfeld op suggestie van de programmamakers. Ze grijpen naast de prijzen bij de verkiezingsbingo die de ijverige organisatie in de steigers heeft gezet. Na afloop stouwen ze hun zakken vol PvdA-pepermunt. Als een van hen later een stemwijzer invult, komt er GroenLinks uit. Wat ze daarvan vindt? „Ik weet niet wat dat is.”

De winnaar van de eerste LokaalBokaal is – de jury is unaniem – OnsBelang (AVRO-TROS), een driedelige serie waarvoor zes lokale politici uit vijf gemeenten maandenlang werden gevolgd. Na de slecht bekeken eerste aflevering werd het programma naar de zeer late avond verbannen – ik stem nóóit meer op NPO 2.

De grootste blikvanger is de schilderachtige leider van Onafhankelijk Delft, die met een reusachtige knevel door het leven gaat. In de tweede aflevering, vorige week, bleek hij prostaatkanker te hebben. Hij moest aan de chemotherapie. Tussen alle levenszorgen door besefte hij dat dat óók een snorbedreigende behandeling was. Hij liet zien dat hij door een kapper al een reservesnor had laten maken. Donderdag was hij in de laatste aflevering gelukkig weer op de been.

Mooi zijn de beelden van de Boxtelse boer die het raadslidmaatschap combineert met mantelzorg voor zijn oude ouders. Schitterend is de opwinding van de kandidaat van LEF! uit Emmen als hij bij een rondleiding in de raadsbankjes plaatsneemt. OnsBelang is meer human interest dan politiek, maar de overgave waarmee deze kandidaten zich wijden aan hun eigen stukje democratie is onbetaalbaar.