CL-kwartfinales: Real Madrid loot Juventus

Real Madrid en Juventus spelen volgende maand tegen elkaar in de kwartfinales van de Champions League. Dat is de uitkomst van de loting die vrijdag plaatsvond in het hoofdkwartier van de UEFA in Nyon.

De twee clubs troffen elkaar ook vorig seizoen in de Champions League, in de finale van het Europese toernooi in Cardiff. De ‘Koninklijke’ uit Madrid won die wedstrijd met 4-1.

Bij de loting kwam ook een Engels treffen tot stand: Manchester City en Liverpool ontmoeten elkaar in de kwartfinales. Dat betekent dat slechts één club uit de Premier League de halve finales van de Champions League kan bereiken. Verder moet FC Barcelona afrekenen met AS Roma en speelt Bayern München tegen FC Sevilla. Roma en Sevilla hebben nog niet eerder de Champions League gewonnen, Barcelona en München wel.

De heenwedstrijden worden op 3 en 4 april gespeeld, de returns staan een week later gepland. De finale van de Champions League wordt op 26 mei gespeeld in Kiev.

Programma Europa League

Ook het programma van de Europa League is inmiddels bekend. In de kwartfinales speelt RB Leipzig tegen Olympique Marseille, Arsenal neemt het op tegen CSKA Moskou, Atlético Madrid treft Sporting Portugal en Lazio Roma moet tegen RB Salzburg. Ook in dit toernooi spelen de clubs de kwartfinales twee keer: op 5 en 12 april.

In de teams die in de kwartfinales van de Champions League en de Europa League aantreden, spelen ook Nederlandse voetballers. Bij Liverpool zijn Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum actief. Arjan Robben speelt bij Champions League-kwartfinalist Bayern München, maar liet de vorige wedstrijd van het toernooi tegen Besiktas aan zich voorbijgaan vanwege een blessure.

Verdediger Stefan de Vrij scoorde in de vorige ronde van de Europa League namens Lazio Roma, dat zich mede daardoor wist te plaatsen voor de laatste acht. Bas Dost is spits bij Sporting Portugal.