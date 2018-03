Arrestaties en gewonden bij straatprotesten Madrid

Honderden demonstranten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in Madrid de straat op gegaan naar aanleiding van de dood van een 35-jarige straatverkoper. Zes mensen werden gearresteerd, zo meldt de Spaanse krant El País vrijdag.

De man kwam donderdag om het leven nadat hij op de vlucht was geslagen voor de Spaanse politie, die illegale straatverkoop aan banden wilde leggen. Bij de daaropvolgende rellen raakten volgens de Spaanse autoriteiten zestien politieagenten en nog eens vier burgers lichtgewond.

De demonstranten zouden stenen hebben gegooid naar agenten, meldt persbureau AP. Ook werden een bushokje en de gevel van een bank vernield. Diverse prullenbakken werden in brand gestoken. De rellen vonden plaats in de centraal gelegen wijk Lavapiés.

‘Hartstilstand’

De straatverkoper, een man van Senegalese afkomst, kreeg volgens de politie een hartstilstand nadat hij was weggerend voor de autoriteiten. De man zou meer dan twaalf jaar in Spanje hebben gewoond en drie keer een permanente verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Die werd steeds afgewezen. De burgemeester van de stad, Manuela Carmena, zei vrijdag de dood van de man “erg te betreuren” en een onderzoek in te stellen.