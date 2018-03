ADO wint uit van Excelsior (1-2)

Met een fortuinlijke uitoverwinning in Rotterdam blijft ADO Den Haag meedoen op een plek in de play-offs om Europees voetbal. Hoewel de Rotterdamse thuisclub halverwege nog op een 1-0 voorsprong stond na een goal van Milan Massop, won ADO uiteindelijk met twee goals van Bjorn Johnsen.

In de 52ste minuut belandde een voorzet van Abdenasser El Khayati via de rug van Excelsior-speler Hicham Faik op de paal. In de rebound kopte Johnson in. In de 80ste minuut haalde de Noor uit en via Wout Faes belandde de bal over keeper Theo Zwarthoed in het doel.

Door de overwinning verstevigt ADO zijn achtste plek op de ranglijst. Met plek zeven doe je als club mee aan de play-offs om de Europa League. Op die plaats staat nu PEC Zwolle met veertig punten. ADO heeft er 39, Excelsior 35 en staat elfde.

Koploper PSV speelt zaterdagavond thuis tegen VVV Venlo. Nummer twee Ajax moet zondag uit aantreden tegen Sparta Rotterdam.