370 miljoen euro voor techregio Eindhoven

Het kabinet steekt 130 miljoen euro in het zogenoemde ‘Brainport Eindhoven’, met het doel de internationale concurrentiepositie van de Brabantse technologieregio te versterken. De regionale overheid investeert daarnaast 240 miljoen euro. Dat schrijft minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat.

“Een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact zijn de doelstellingen van de investering”, meldt het Rijk. Volgens Schouten is Brainport Eindhoven “een economische regio van nationale betekenis”. De minister benadrukt dat er technisch talent op alle onderwijsniveaus moet worden aangetrokken:

“Voor een sterke concurrentiepositie heb je niet alleen hightech talent nodig, maar juist ook mensen die met hun handen kunnen werken. Hier profiteert de hele regio weer van.”

ASML en Philips

Het was al duidelijk dat het Rijk geld voor Brainport Eindhoven had gereserveerd. Het bedrag komt uit een potje voor investeringen in economische regio’s. In januari kwam de Brabantse regio, met bedrijven als ASML en Philips, met een investeringsplan.

Brainport Eindhoven moet een internationale ‘hightech hotspot’ worden. Nu al groeit de economie in Eindhoven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek “bovengemiddeld” en heeft Brabant dankzij Eindhoven zelfs de Randstad ingehaald als gebied dat de grootste industriële bijdrage aan de Nederlandse economie levert.

Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zal niet alleen de Brabantse, maar de hele Nederlandse economie profiteren van de financiële injectie. Hij verwacht bijvoorbeeld meer innovatie op het gebied van gezondheidszorg en mobiliteit. Hoe de 370 miljoen euro precies zal worden verdeeld, moet nog bepaald worden. Daarover vindt overleg plaats onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De investering werd bekendgemaakt op de TU Eindhoven:

Ook geld naar Rotterdam en Zeeland

Donderdag werd bekend dat Rotterdam van het Rijk 130 miljoen euro krijgt om de achterstand in het stadsdeel Zuid aan te pakken. De stad zal dit bedrag verdubbelen, is de bedoeling. Het geld gaat onder meer naar werkgelegenheid, veiligheid en de aanpak van verpauperde woningen. Ook gaat er 35 miljoen euro naar Zeeland, zo werd eerder deze maand duidelijk.