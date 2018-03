27 doden bij bombardementen in Afrin

Bij luchtaanvallen door Turkse strijdkrachten op de Syrische stad Afrin zijn vrijdag 27 doden gevallen. Dat bericht Reuters op basis van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat steunt op een netwerk van lokale bronnen. Volgens de Syrisch-Koerdische militie YPG is het enige grote ziekenhuis in de stad ook gebombardeerd. Daarbij zouden negen doden zijn gevallen. Het totaal aantal gewonden kan nog oplopen. Eerder op de dag had het Turkse leger nog pamfletten verspreid waarin het zei burgers te beschermen die de stad zouden willen ontvluchten. Turkije ontkent burgerdoelen te bombarderen.

Sinds januari bestookt Turkije de stad Afrin, dat ligt aan de zuidgrens van Turkije, die sinds 2012 in handen is van de YPG. Volgens de militie heeft het Turkse leger Afrin omsingeld. Turkije ziet de YPG als een terroristische organisatie, vanwege de banden met de Turks-Koerdische guerrillabeweging PKK en wil een veiligheidszone aan de grens creëren. Syrië ziet op zijn beurt de Turkse inval in Afrin, in het noorden van Syrië, als een schending van zijn soevereiniteit.

Het Syrische regime en Turkije botsen in Afrin. De vraag is wat Rusland doet: Turkije bestookt troepen Assad die enclave Afrin binnentrekken

De situatie in Syrië is door het Turkse offensief, dat Turkije operatie ‘Olijftak’ noemt, zeer ingewikkeld geworden. Ruim een week geleden stuurde de regering-Assad, die in het zuiden het laatste rebellenbolwerk in Oost-Ghouta probeert te veroveren, een regeringsgezinde militie naar Afrin de YPG te helpen met vechten tegen het Turkse leger. Het Turkse leger heeft steun gekregen van rebellen van het Vrije Syrische Leger.

Volgens de VN zijn de afgelopen dagen 48.000 mensen voor het oorlogsgeweld gevlucht uit het gebied rond Afrin. De YPG stelt dat zeker tienduizend mensen zijn verdreven als gevolg van de luchtaanvallen en mortierbeschietingen.