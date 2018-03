Zeiler Heiner wil vader overtreffen

Zijn lichaam moet nog wennen aan de vijftien kilo extra. Van 81 naar 96 kilo. Spieren vooral, misschien nog wat te veel vet. Maar Nicholas Heiner moest wel zwaarder worden. De Finn-klasse is voor het lichaam van een zeiler veel zwaarder dan de Laser-klasse, waarin hij in 2014 wereldkampioen werd.

„Heel zware benen” of niet, hij gaat deze vrijdagochtend aan de leiding op het open EK in Cádiz in zijn nieuwe klasse. Het Spaanse water lijkt hem goedgezind. Met nog twee gewone races en een ‘medal race’ in het verschiet, zijn de kansen op een EK-titel groot. Met een vierde plaats herpakte hij zich donderdag na een wat mindere zevende race.

De Finn is net als de Laser een eenmanszeilboot, maar de verschillen tussen beide boten zijn groot. „Bij de Finn kun je veel meer zelf doen aan de boot.” Een Laser haal je volgens Heiner „zo uit de schappen”. Maar bij de Finn mogen de zeilers zelf materiaal aan de boot toevoegen of veranderen. „Je kunt alles op maat laten maken, zelfs de mast.”

De perfecte Finn heeft de 29-jarige Heiner nog niet gevonden. „Maar deze in Cádiz doet het niet onaardig”, zegt hij lachend. Met onder meer twee eerste plekken en een tweede plek staat Heiner nipt voor op de Brit Edward Wright. Vrijdag worden nog twee gewone races afgewerkt, zaterdag is de ‘medal race’. Dan zeilt alleen de toptien en tellen de behaalde punten dubbel.

Geen Rio

Voor zijn wereldtitel in 2014 ontving Nicholas Heiner de Conny van Rietschoten-trofee, de belangrijkste zeilprijs van Nederland. Maar in 2016 kon Heiner zich niet kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In de sterk bezette Laser-klasse moest hij op het EK in Denemarken strijden met Rutger van Schaardenburg om de Nederlandse olympische plek. Van Schaardenburg was net iets beter en mocht naar Brazilië. Heiner bleef thuis.

Voor de 29-jarige zeiler zijn de Olympische Spelen in 2020 nu het hoogste doel. In Tokio kan hij in de voetsporen treden van zijn vader Roy Heiner. Die won in 1996 op de Spelen in Atlanta de tot dusverre enige medaille voor Nederland in de Finn-klasse. Dat terwijl de Finn al sinds de Spelen in 1952 in Helsinki op het programma staat. „Maar we hebben afgesproken dat daar een einde aan komt”, zegt vader (58). „Het heeft lang genoeg geduurd.”

De prestatie van zijn vader wil Nicholas minimaal evenaren. „Goud is zeker het doel.” De prestaties zijn tot nu toe boven verwachting. Heiner had niet verwacht zo snel al in de top mee te kunnen doen. „Het deelnemersveld is breed en de toptien in de Finn is minstens zo sterk als in de Laser-klasse.”

Vader Roy volgt de prestaties van zijn zoon op de voet, maar is er niet bij in Cádiz deze week. Hij is bij geen enkele wedstrijd van zijn zoon geweest. „Nicholas moet zijn eigen ding doen en wil dat ook graag. Ik moet hem niet afleiden. Bovendien is zeilen niet bepaald een fijne sport voor een toeschouwer. Op televisie is het veel beter te volgen.”

Afzien in Nieuw-Zeeland

Voorafgaand aan het open EK in Spanje trainde Heiner junior drie maanden in Nieuw-Zeeland. Daar legde hij de basis voor zijn goede resultaten. „Dat is ook de kracht van Nicholas”, zegt zijn vader. „Zijn inzet en toewijding. Hij doet alles voor de sport.”

In Nieuw-Zeeland heeft Heiner flink moeten afzien. „Het is daar drie maanden lang knallen. Lag ik niet met mijn boot op het water, dan was ik in de sportschool bezig. Ik moest ergens die extra kilo's vandaan halen.”

Zijn ervaring in de Laser-klasse helpt Heiner ook in zijn nieuwe klasse. Alles om een completere zeiler te worden. „Uiteindelijk wil ik meedoen aan de grootste zeilwedstrijden.”

Gesprekken over deelname aan de Volvo Ocean Race-editie van dit jaar zijn er geweest. „Maar als ik daar aan mee ga doen wil ik het echt goed doen. Nu de volle focus op de Finn. Goud hier in Cádiz en goud in Tokio.”

Als Heiner daar in 2020 de ‘medal race’ haalt, belooft zijn vader erbij te zijn. „Die wil ik zeker niet missen.”