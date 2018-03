Verdachte moord Anne Faber niet voorwaardelijk vrij

Michael P., die wordt verdacht van de verkrachting en de moord op de 25-jarige Anne Faber, komt niet voorwaardelijk vrij. Hij moet het restant van een straf uit 2012 helemaal uitzitten, zo oordeelde de rechter in Arnhem donderdag.

De 27-jarige P. kreeg in 2012 in hoger beroep twaalf jaar cel opgelegd voor de verkrachting van twee meisjes. Dit jaar heeft P. twee derde van die celstraf uitgezeten en dus zou hij in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijstelling. De rechter bepaalde dat P. in verband met zijn bekentenis in de zaak Anne Faber de resterende vier jaar cel alsnog moet uitzitten.

Ernstige verdenkingen

De rechtbank oordeelde dat de verdenkingen in de Anne Faber-zaak dusdanig ernstig zijn, dat zij meegaat in de vordering van het Openbaar Ministerie om P. niet onder voorwaarden vrij te laten komen. In januari bekende P. de moord op Faber. Hij zou de 25-jarige tussen 29 september en 8 oktober vorig jaar onder dreiging hebben verkracht. Om het zedendelict te verhullen, verklaarde P. Faber te hebben vermoord. Ten tijde van de moord zat P. in de gesloten kliniek Aventurijn in Den Dolder waar hij ook buiten mocht komen.

Tijdens het eerste aanleg in 2010 en hoger beroep in 2012 waarschuwde de reclassering al voor herhaling, zo werd in november vorig jaar bekend. Naast de twee verkrachtingen werd P. verdacht van vier gewelddadige overvallen en verboden wapenbezit. In juni staat P. terecht voor de moord op Faber.