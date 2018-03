Twee broers krijgen levenslang voor roofmoorden

Twee adoptiebroers uit Hoogeveen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor het plegen van drie roofmoorden in Drenthe in 2012 en 2013. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden donderdag bepaald. Daarmee volgt het hof de eis van het Openbaar Ministerie.

Eerder waren ze veroordeeld tot dertig jaar celstraf, maar deze tijdelijke straf deed volgens het hof onvoldoende recht aan “de ernst van de feiten”.

Admilson R. (33) - een ex-militair - schoot in 2012 in een natuurgebied bij Dwingeloo een 55-jarige wandelaar dood, waarna hij het lichaam met zijn broer broer Marcos (32) verborg in een greppel. Het jaar erop wurgde het tweetal een echtpaar (beide 77) in hun bungalow in Exloo. De broers bekenden de moorden, ze verklaarden tegenover de politie dat ze geld nodig hadden. De gestolen spullen hadden een totale waarde van een paar honderd euro.

De rechtbank in Assen had het tweetal in 2015 bewust geen levenslang gegeven, omdat dit niet humaan zou zijn. Bovenop de dertig jaar celstraf voor beide broers kreeg Admilson tbs met dwangverpleging opgelegd. De verdediging stelde dat een levenslange straf in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is vastgesteld dat veroordeelden recht hebben op hoop op vrijlating.

Dat argument deed het hof van de hand: de Hoge Raad heeft in december bepaald dat levenslang opgelegd mag worden. Gezien de manier waarop de twee meedogenloos slachtoffers hebben gemaakt voor financieel gewin, is het volgens het hof in deze zaak een passende straf. Admilson en Marcos waren zelf niet bij de uitspraak aanwezig.