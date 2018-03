Inkrimping naar negen sporen nog niet definitief voor Amsterdam Centraal

Het station Amsterdam Centraal krijgt na een ingrijpende verbouwing mogelijk toch tien sporen, in plaats van negen. Dat is de uitkomst van overleg tussen het ministerie en de metropoolregio Amsterdam.

Heikel punt in dat overleg was het terugbrengen van het aantal sporen op Amsterdam Centraal van vijftien naar negen.

Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn tien sporen noodzakelijk voor onder meer het internationaal treinverkeer. Het handhaven van juist het tiende spoor kost echter 100 miljoen euro extra, door de ligging van dat spoor.

Met negen sporen kan de NS de dienstregeling van en naar Amsterdam Centraal niet meer garanderen, schreef president-directeur Roger van Boxtel van de NS vorige week in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66).

In het overleg eerder deze week is geregeld dat de verbouwing zo moet worden uitgevoerd, dat later alsnog besloten kan worden om het tiende spoor aan te leggen. Nu is daar nog geen geld voor.

In het overleg is ook overeenstemming bereikt over uitbreiding van de spoorcapaciteit op station Amsterdam Zuid, van vier naar zes sporen. Daarmee is een bedrag van 200 miljoen euro gemoeid.