Sloveense premier kondigt vertrek aan na uitspraak Hooggerechtshof over subsidie

De Sloveense premier Miro Cerar heeft woensdagavond zijn ontslag aangekondigd. Dit is een reactie op een uitspraak van het Sloveense Hooggerechtshof, dat eerder op de dag het resultaat van een referendum over de bouw van een spoorlijn tussen de Italiaanse grensstad Divaca en de Sloveense zeehaven van Koper ongeldig verklaarde. De spoorlijn (1 miljard euro) was het grootste investeringsproject van Cerars centrum-linkse regering. In het referendum stemde een meerderheid vóór. Door de spoorlijncampagne te subsidiëren met overheidsgeld, had de regering van Cerar volgens actiegroepen geen eerlijk speelveld gecreëerd. De premier blijft aan tot er een nieuwe regering komt. De parlementsverkiezingen staan gepland voor juni, maar kunnen vervroegd worden met enkele weken. (NRC)