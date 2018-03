Op duizenden Amerikaanse scholen zijn leerlingen woensdag de klas uit gelopen om hun onvrede te uiten over het wapenbeleid van de regering in de VS. Om exact 10.00 uur lokale tijd verlieten ze hun lokalen en waren ze zeventien minuten lang stil, één minuut voor elk slachtoffer van de schietpartij vorige maand op een middelbare school in Florida.